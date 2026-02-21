رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسته، بضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين لكل محافظة، في إطار الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرار هذا المناخ التنسيقي؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والازدهار للوطن وخدمة المواطن.

وفي ضوء ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بتنظيم لقاءات دورية مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، بحضور مديري المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بما يتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة.

كما أكد رئيس الوزراء ـ في الوقت ذاته ـ ضرورة دعوة السادة النواب للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرئيسية التي تنظمها كل محافظة وخاصة جولات المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق دوائرهم أو افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الالتزام بمشاركة المحافظين ـ أو من ينوب عنهم ـ اجتماعات اللجان النوعية التي يتم دعوتهم لحضورها، بما يضمن إثراء النقاشات، ويحقق اتساقاً مع السياسات العامة المتبعة.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة لدواوين المحافظات، والعمل على تعزيز كفاءة كوادر الاتصال السياسي بمختلف وحدات الإدارة المحلية المؤهلة؛ لبناء علاقة مهنية ومستدامة مع أعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات.

كما شدد رئيس الوزراء على سرعة استجابة مسئولي الإدارات المحلية وفرق المتابعة الميدانية بالمحافظات للتعامل مع الشكاوى الفورية التي يقدمها النواب في دوائرهم، بالإضافة إلى جميع الشكاوى المسجلة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحقيق أفضل استجابات ممكنة.