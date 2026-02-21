قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسته، بضرورة تعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين لكل محافظة، في إطار الشراكة الإيجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به النواب في نقل نبض الشارع وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء الخدمي.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قوة الدولة تكمن في تعاون وتناغم عمل سلطاتها التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرار هذا المناخ التنسيقي؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، والازدهار للوطن وخدمة المواطن.

وفي ضوء ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بتنظيم لقاءات دورية مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، بحضور مديري المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، بما يتيح تبادل الرؤى وتنسيق الجهود حول القضايا الجماهيرية الملحة.

    كما أكد رئيس الوزراء ـ في الوقت ذاته ـ  ضرورة دعوة السادة النواب للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الرئيسية التي تنظمها كل محافظة وخاصة جولات المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق دوائرهم أو افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

   ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الالتزام بمشاركة المحافظين ـ أو من ينوب عنهم ـ اجتماعات اللجان النوعية التي يتم دعوتهم لحضورها، بما يضمن إثراء النقاشات، ويحقق اتساقاً مع السياسات العامة المتبعة.

  وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير آليات التعامل مع المكاتبات والمطالب المحالة لدواوين المحافظات، والعمل على تعزيز كفاءة كوادر الاتصال السياسي بمختلف وحدات الإدارة المحلية المؤهلة؛ لبناء علاقة مهنية ومستدامة مع أعضاء الهيئات البرلمانية للمحافظات.

كما شدد رئيس الوزراء على سرعة استجابة مسئولي الإدارات المحلية وفرق المتابعة الميدانية بالمحافظات للتعامل مع الشكاوى الفورية التي يقدمها النواب في دوائرهم، بالإضافة إلى جميع الشكاوى المسجلة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحقيق أفضل استجابات ممكنة.

رئيس الوزراء الوزراء أعضاء الهيئات البرلمانية الدكتور مصطفى مدبولي

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

جامعة سوهاج

شركة مصر للمقاصة تدعم مستشفيات سوهاج الجامعية بمبلغ 2.5 مليون جنيه

حملات مكثفة في المنوفية

تحرير 21 محضر مخالفات مخابز بمنوف والباجور وإجراءات رادعة للمخالفين

محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل أصحاب النيافة الأساقفة والمطارنة لتقديم التهنئة

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

