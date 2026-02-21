أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل تقضي المرأة الصلاة في الحيض والنفاس؟ الأزهر يجيب

قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أمر الصلاة كعبادة أمر مهم جدًا، ويحرص المسلم دائمًا على أدائها على أكمل وجه لتحصيل أكبر قدر من الأجر، ولأن المصلي يقف فيها بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى.

لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم

استعرض برنامج «رمضان القاهرة» المذاع على شاشة “القاهرة الإخبارية”، وتقدمه الإعلاميتان آية الكفوري وشيرين غسان، الجدل المتجدد مع شهر رمضان بشأن صيام الأطفال والشروط الصحية اللازمة لذلك.

ثالث أيام رمضان.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد فى ثالث أيام شهر رمضان أجواءً باردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الصباح الباكر، على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.

غارات إسرائيلية تستهدف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

نقل مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أنباءً عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرقي مدينة غزة، منوها إلى قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

إنجاز يُحسب للدولة.. كاتب صحفي يكشف سر قضاء مصر على الحصبة الألمانية

أكد عبد الصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص فى أخبار وزارة الصحة، أن مصر لديها أقوي برنامج تطعيمات مجاني على مستوي إقليم شرق المتوسط بالكامل بشهادة من منظمة الصحة العالمية.

مبادرة "دواؤك لحد باب بيتك" توصيل الأدوية مجانًا لمرضى الأمراض المزمنة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن خدمة "دواؤك لحد باب بيتك" تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

أهلاً رمضان في القليوبية.. تخفيضات تصل إلى 25% بـ62 فرعًا للسلاسل التجارية

مع دخول شهر رمضان الكريم، أعلنت محافظة القليوبية عن إطلاق مبادرة «أهلاً رمضان» بهدف توفير السلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين.



