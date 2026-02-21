قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم
منار عبد العظيم

منار عبد العظيم

استعرض برنامج «رمضان القاهرة» المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان آية الكفوري وشيرين غسان، الجدل المتجدد مع شهر رمضان بشأن صيام الأطفال والشروط الصحية اللازمة لذلك.

احتياجات غذائية خاصة لدعم النمو البدني والذهني

أوضح التقرير أن الأطفال يمرون بمراحل نمو متسارعة تتطلب احتياجات غذائية منتظمة من السعرات الحرارية والسوائل والعناصر الدقيقة، مشيرًا إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تؤكد حاجة الأطفال من سن 5 إلى 14 عامًا إلى نظام غذائي متوازن يدعم النمو البدني والذهني.

كما نقل عن أطباء أطفال تحذيرهم من أن فترات الامتناع الطويلة عن الطعام قد تؤثر على مستويات الطاقة والتركيز، خاصة في الأجواء الحارة أو مع زيادة النشاط البدني.

تحذيرات طبية للحالات المزمنة

وأضاف التقرير أن تقارير صادرة عن جمعيات طب الأطفال تشير إلى أن قدرة الطفل على تحمل الصيام تختلف باختلاف العمر والوزن والحالة الصحية العامة. ولفت إلى أن الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو فقر الدم أو اضطرابات النمو قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات مثل هبوط سكر الدم أو الجفاف.

كما أشارت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن ظهور علامات مثل الدوخة والإرهاق الشديد والصداع يستدعي التوقف الفوري عن الصيام وتقييم الحالة طبيًا.

توصيات بالتدرج والمتابعة الطبية

واختتم التقرير بالتأكيد على أن صيام الأطفال مسألة ترتبط بالقدرة الفردية والمتابعة الطبية، مع أهمية التجربة التدريجية وتجنب التعميم، والالتزام بمعايير علمية واضحة تضع صحة الطفل في المقام الأول.

