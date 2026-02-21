لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم

استعرض برنامج «رمضان القاهرة» المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان آية الكفوري وشيرين غسان، الجدل المتجدد مع شهر رمضان بشأن صيام الأطفال والشروط الصحية اللازمة لذلك.

احتياجات غذائية خاصة لدعم النمو البدني والذهني

أوضح التقرير أن الأطفال يمرون بمراحل نمو متسارعة تتطلب احتياجات غذائية منتظمة من السعرات الحرارية والسوائل والعناصر الدقيقة، مشيرًا إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تؤكد حاجة الأطفال من سن 5 إلى 14 عامًا إلى نظام غذائي متوازن يدعم النمو البدني والذهني.

كما نقل عن أطباء أطفال تحذيرهم من أن فترات الامتناع الطويلة عن الطعام قد تؤثر على مستويات الطاقة والتركيز، خاصة في الأجواء الحارة أو مع زيادة النشاط البدني.

تحذيرات طبية للحالات المزمنة

وأضاف التقرير أن تقارير صادرة عن جمعيات طب الأطفال تشير إلى أن قدرة الطفل على تحمل الصيام تختلف باختلاف العمر والوزن والحالة الصحية العامة. ولفت إلى أن الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو فقر الدم أو اضطرابات النمو قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات مثل هبوط سكر الدم أو الجفاف.

كما أشارت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إلى أن ظهور علامات مثل الدوخة والإرهاق الشديد والصداع يستدعي التوقف الفوري عن الصيام وتقييم الحالة طبيًا.

توصيات بالتدرج والمتابعة الطبية

واختتم التقرير بالتأكيد على أن صيام الأطفال مسألة ترتبط بالقدرة الفردية والمتابعة الطبية، مع أهمية التجربة التدريجية وتجنب التعميم، والالتزام بمعايير علمية واضحة تضع صحة الطفل في المقام الأول.