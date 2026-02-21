قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرا الاستثمار والرياضة يبحثان تأسيس صندوق لدعم وتأهيل النجوم الواعدين

ولاء عبد الكريم


التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لبحث آليات الاستفادة من نماذج صناديق الاستثمار كأداة لتوفير منتجات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم وتأهيل المواهب الرياضية الواعدة في مختلف الألعاب.

وقد حضر اللقاء محمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسالي جورج معاون رئيس الهيئة لشؤون صناديق الاستثمار، وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت للاستثمارات في مصر ورئيس إدارة الأصول لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، وخليل البواب رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون، ومصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، والدكتور عبد الله البحار معاون الوزير للتسويق والاستثمار والشؤون التجارية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من المقترح هو الاستفادة من نموذج عمل صناديق الاستثمار في توفير منتجات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم المواهب الرياضية والأنشطة الرياضية المختلفة، بما يمكن الرياضيين الواعدين من التطور المنشود وتحقيق الإنجازات الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه الصناديق تسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتوفير بيئة اجتماعية احترافية تخدم منظومة الرياضة، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية في تطوير البنية الأساسية الرياضية.

وأكد أن إنشاء هذه الصناديق يمثل داعمًا تمويليًا مهمًا لتعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق نتائج ملموسة في المجال الرياضي.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن نموذج صندوق الاستثمار يتيح إطارًا منظمًا لتقديم حلول تمويل طويلة الأجل، مع طرح منتجات ونماذج مبتكرة لدعم المواهب الرياضية وضمان استمرارية التمويل، بما يعزز الربط بين الاستثمار والتنمية الرياضية بصورة مؤسسية.

من جانبه، أكد الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على الاهتمام بالشباب والرياضيين الواعدين، وتوفير الدعم والمساندة اللازمة لهم، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، مثمنًا مقترح وزارة الاستثمار وداعمًا لسرعة العمل على تنفيذه.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي، بما يسهم في بناء نموذج تمويلي مستدام يدعم اكتشاف الموهوبين ورعاية الأبطال في مختلف الألعاب.

وأضاف أن إنشاء صندوق استثماري لتمويل الرياضة والرياضيين يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير آليات تمويل احترافية تواكب المعايير الدولية، بما يضمن استمرارية الدعم وتكافؤ الفرص، ويسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في البطولات القارية والعالمية.

الرياضة الاستثمار قطاع الرياضة

