ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تُعد ظاهرة "تعفن الإطارات" أو ما يُعرف تقنيًا بـ Dry Rot كابوسًا صامتًا يهدد سلامة السائقين، فهي ليست تعفنًا عضويًا كما يوحي اسمها، بل هي تفاعل كيميائي يؤدي إلى تآكل الإطار من الداخل وتشققه، مما قد يتسبب في كوارث مرورية إذا لم يتم الانتباه لها في الوقت المناسب.

ظاهرة تعفن الإطارات: تشققات كيميائية تهدد سلامتك

على عكس الفطريات التي تأكل الأخشاب، فإن تعفن الإطارات هو عبارة عن انهيار كيميائي يظهر في شكل تشققات وتغير في اللون وعلامات تصدع واضحة على الجدران الجانبية للإطار ومداسه. الإطارات الجديدة تمتاز بمرونتها ولونها الأسود القاتم، ولكن مع مرور الوقت، والتعرض لدرجات الحرارة المتطرفة (سواء كانت حارةً أو باردةً)، والأشعة فوق البنفسجية، وفترات التوقف الطويلة، يبدأ الإطار بفقدان زيوته الطبيعية ليصبح هشًا وقابلًا للانفجار في أي لحظةٍ.

كلمات مفتاحية: تعفن الإطارات، تشقق جدار الإطار، Dry Rot، سلامة الإطارات، تلف مطاط السيارات.

عمر الإطار الافتراضي: لماذا يجب الحذر بعد 6 سنوات؟

يحدث التعفن الجاف بشكلٍ خاصٍ في الإطارات القديمة، وتحديدًا تلك التي يتراوح عمرها بين 6 و 10 سنوات من تاريخ التصنيع. وتعتبر هذه المدة في عرف معظم الشركات المصنعة "منتهية الصلاحية" وغير صالحةٍ للقيادة الآمنة تمامًا. ورغم افتراض المصنعين أن المستهلك سيستهلك الإطار قبل هذه المدة، إلا أن الكثير من الإطارات المخزنة أو غير المستخدمة قد تنتهي صلاحيتها وتتدهور كيميائيًا قبل أن يتآكل مداسها الخارجي بفعل المشي.

كلمات مفتاحية: عمر إطارات السيارات، تاريخ صلاحية الإطار، انفجار الإطارات، تدهور المطاط، حوادث الطرق.

كود DOT: التأمين الرخيص ضد مخاطر التعفن

يعد التحقق من "كود تاريخ التصنيع" المعروف بـ DOT قبل شراء أي إطارٍ جديدٍ بمثابة تأمينٍ رخيصٍ وفعالٍ ضد التعفن الجاف. هذا الكود المطبوع على جانب الإطار يكشف بوضوحٍ متى تم إنتاج هذه القطعة، مما يضمن لك عدم شراء إطاراتٍ "مخزنة" بدأت بالفعل في التحلل الكيميائي رغم مظهرها الجديد. تذكري دائمًا أن الإطارات يمكن أن تنتهي صلاحيتها وتفقد خصائصها الميكانيكية وهي لا تزال "زيرو" إذا لم تُخزن بشكلٍ صحيحٍ.

كلمات مفتاحية: كود DOT، تاريخ إنتاج الإطارات، نصائح شراء الإطارات، تخزين الكاوتش، فحص السيارات 2026.

البيئة والتخزين: أعداء الإطارات الخفيون

تلعب طريقة التخزين دورًا محوريًا في تأخير أو تعجيل ظهور التشققات؛ فعدم النشاط وترك السيارة متوقفةً لفتراتٍ طويلةٍ تحت أشعة الشمس المباشرة يُسرع من جفاف المطاط. ولحماية استثمارك وسلامتك في عام 2026، يُنصح دائمًا بركن السيارة في أماكن مظللةٍ وتحريكها بانتظامٍ، واستخدام منظفات إطاراتٍ لا تحتوي على موادٍ كيميائيةٍ قاسيةٍ تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي المسبب للتعفن.

كلمات مفتاحية: حماية إطارات السيارة، أشعة الشمس والإطارات، نصائح تخزين السيارة، تشققات الكاوتش، صيانة إطارات 2026.