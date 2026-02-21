قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
بالصور

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

عزة عاطف

تُعد ظاهرة "تعفن الإطارات" أو ما يُعرف تقنيًا بـ Dry Rot كابوسًا صامتًا يهدد سلامة السائقين، فهي ليست تعفنًا عضويًا كما يوحي اسمها، بل هي تفاعل كيميائي يؤدي إلى تآكل الإطار من الداخل وتشققه، مما قد يتسبب في كوارث مرورية إذا لم يتم الانتباه لها في الوقت المناسب.

ظاهرة تعفن الإطارات: تشققات كيميائية تهدد سلامتك

على عكس الفطريات التي تأكل الأخشاب، فإن تعفن الإطارات هو عبارة عن انهيار كيميائي يظهر في شكل تشققات وتغير في اللون وعلامات تصدع واضحة على الجدران الجانبية للإطار ومداسه. الإطارات الجديدة تمتاز بمرونتها ولونها الأسود القاتم، ولكن مع مرور الوقت، والتعرض لدرجات الحرارة المتطرفة (سواء كانت حارةً أو باردةً)، والأشعة فوق البنفسجية، وفترات التوقف الطويلة، يبدأ الإطار بفقدان زيوته الطبيعية ليصبح هشًا وقابلًا للانفجار في أي لحظةٍ.

كلمات مفتاحية: تعفن الإطارات، تشقق جدار الإطار، Dry Rot، سلامة الإطارات، تلف مطاط السيارات.

عمر الإطار الافتراضي: لماذا يجب الحذر بعد 6 سنوات؟

يحدث التعفن الجاف بشكلٍ خاصٍ في الإطارات القديمة، وتحديدًا تلك التي يتراوح عمرها بين 6 و 10 سنوات من تاريخ التصنيع. وتعتبر هذه المدة في عرف معظم الشركات المصنعة "منتهية الصلاحية" وغير صالحةٍ للقيادة الآمنة تمامًا. ورغم افتراض المصنعين أن المستهلك سيستهلك الإطار قبل هذه المدة، إلا أن الكثير من الإطارات المخزنة أو غير المستخدمة قد تنتهي صلاحيتها وتتدهور كيميائيًا قبل أن يتآكل مداسها الخارجي بفعل المشي.

كلمات مفتاحية: عمر إطارات السيارات، تاريخ صلاحية الإطار، انفجار الإطارات، تدهور المطاط، حوادث الطرق.

كود DOT: التأمين الرخيص ضد مخاطر التعفن

يعد التحقق من "كود تاريخ التصنيع" المعروف بـ DOT قبل شراء أي إطارٍ جديدٍ بمثابة تأمينٍ رخيصٍ وفعالٍ ضد التعفن الجاف. هذا الكود المطبوع على جانب الإطار يكشف بوضوحٍ متى تم إنتاج هذه القطعة، مما يضمن لك عدم شراء إطاراتٍ "مخزنة" بدأت بالفعل في التحلل الكيميائي رغم مظهرها الجديد. تذكري دائمًا أن الإطارات يمكن أن تنتهي صلاحيتها وتفقد خصائصها الميكانيكية وهي لا تزال "زيرو" إذا لم تُخزن بشكلٍ صحيحٍ.

كلمات مفتاحية: كود DOT، تاريخ إنتاج الإطارات، نصائح شراء الإطارات، تخزين الكاوتش، فحص السيارات 2026.

البيئة والتخزين: أعداء الإطارات الخفيون

تلعب طريقة التخزين دورًا محوريًا في تأخير أو تعجيل ظهور التشققات؛ فعدم النشاط وترك السيارة متوقفةً لفتراتٍ طويلةٍ تحت أشعة الشمس المباشرة يُسرع من جفاف المطاط. ولحماية استثمارك وسلامتك في عام 2026، يُنصح دائمًا بركن السيارة في أماكن مظللةٍ وتحريكها بانتظامٍ، واستخدام منظفات إطاراتٍ لا تحتوي على موادٍ كيميائيةٍ قاسيةٍ تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي المسبب للتعفن.

كلمات مفتاحية: حماية إطارات السيارة، أشعة الشمس والإطارات، نصائح تخزين السيارة، تشققات الكاوتش، صيانة إطارات 2026.

إطارات السيارات أسباب تشقق الإطارات كود DOT للإطارات مدة صلاحية الكاوتش مخاطر تعفن الإطارات نصائح سلامة السيارات

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمستشفى بهية

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مؤسسة “بهية” وتوزع هدايا عينية على محاربات السرطان

نقل سياحي

غرفة السياحة: تعديل قانون المشروعات الصغيرة يدعم تحديث النقل السياحي

وزير الكهرباء خلال الزيارة

عصمت يتفقد محطة الربط الكهربائي المصرى السعودى بمدينة بدر ويتابع الاختبارات تمهيدا للتشغيل وإطلاق التيار

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

