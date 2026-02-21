رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام

يواجه فريق ليفربول نظيره نوتنجهام غدا الاحد في اطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي غراوند".

وبات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب علي اعتاب رقما تاريخيا جديدا خلال مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست حيث يسعي لاحراز هدف واحد لتحقيق رقم قياسي جديد

وأكد موقع ليفربول الرسمي أن محمد صلاح يفصله هدف واحد فقط على أن يصبح أفضل صانع أهداف لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز

وعادل محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول بـ92 تمريرة حاسمة، بعد أن صنع هدفا لزميله الهولندي فيرجيل فان دايك ضد سندرلاند الأسبوع الماضي

وفي حالة صناعة محمد صلاح أي هدف ضد نوتنجهام فورست فسيرفع رصيده للمركز السابع في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

ولم يتمكن محمد صلاح من تسجيل أو صناعة أي هدف خلال مشاركته على ملعب نوتنغهام فورست "سيتي غراوند"

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة