قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب
موعد مباراة مانشستر سيتي ونيو كاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

يواجه فريق ليفربول نظيره نوتنجهام غدا الاحد في اطار منافسات  الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي على ملعب "سيتي غراوند".

وبات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب علي اعتاب رقما تاريخيا جديدا خلال مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست حيث يسعي لاحراز هدف واحد لتحقيق رقم قياسي جديد 

وأكد موقع ليفربول الرسمي أن محمد صلاح يفصله هدف واحد فقط على أن يصبح أفضل صانع أهداف لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز

وعادل محمد صلاح رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول بـ92 تمريرة حاسمة، بعد أن صنع هدفا لزميله الهولندي فيرجيل فان دايك ضد سندرلاند الأسبوع الماضي

وفي حالة صناعة محمد صلاح أي هدف ضد نوتنجهام فورست فسيرفع رصيده  للمركز السابع في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

ولم يتمكن  محمد صلاح من تسجيل أو صناعة أي هدف خلال مشاركته على ملعب نوتنغهام فورست "سيتي غراوند" 

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لم تكن المعابد وحدها.. كيف عاش المصري القديم دينه داخل منزله وسعى للخلود؟

صورة أرشيفية

ناقد فني: دراما رمضان هذا العام أكثر التزامًا بالقيم

أرشيفية

أهلاً رمضان في القليوبية.. تخفيضات تصل إلى 25% بـ62 فرعًا للسلاسل التجارية

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد