السياحة: انتظام رحلات العمرة خلال رمضان

تواصل وزارة السياحة والآثار، متابعتها المستمرة على مدار الساعة لانتظام رحلات العمرة وسير البرامج المعتمدة للعمرة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان حصول المعتمرين المصريين على كامل الخدمات المتعاقد عليها، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لموسم العمرة والمعتمدة من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وزارة السياحة تتابع عمرة رمضان

أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن حركة سفر ووصول المعتمرين المصريين ضمن برامج عمرة رمضان تسير بصورة منتظمة، مشيرة إلى استمرار أعمال المتابعة والرقابة الميدانية على البرامج المنفذة من جانب شركات السياحة، بما يضمن الالتزام بمواعيد السفر والعودة، ومستوى الخدمات المقدمة، وعلى رأسها التسكين وفقاً للبرامج المعتمدة.

وأكدت على أن الوزارة تعمل في إطار تعاون مستمر وتنسيق دائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بما يُسهم في سرعة التعامل مع أية مستجدات أو ملاحظات قد تطرأ خلال ذروة الموسم، وبما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن.

وأضافت أن بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالأراضي المقدسة تقوم بالمرور اليومي على فنادق إقامة المعتمرين، والتواصل المباشر مع شركات السياحة المنظمة، والتدخل الفوري حال رصد أي عقبات أو تلقي شكاوى، بما يضمن سرعة حلها في أقرب وقت ممكن.

وأكدت على أن الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية فوراً حال ثبوت أية مخالفات، وخاصة فيما يتعلق بالتسكين أو مستوى الخدمات، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد وزير السياحة والآثار وبالتنسيق الكامل مع وزارة الحج والعمرة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يكفل الحفاظ على حقوق المعتمر المصري وضمان حصوله على كامل الخدمات المدرجة بالبرنامج المتعاقد عليه.

وطالبت السياحة ، جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بالالتزام التام بالبرامج المعتمدة، ومواعيد السفر والعودة، وأماكن إقامة المعتمرين المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة ومنصة "نسك" السعودية، حيث أن أي مخالفة لتلك الضوابط سيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال الشركة المخالفة، حفاظاً على حقوق المعتمرين وشركات السياحة الملتزمة وضمان جودة الخدمة المقدمة.