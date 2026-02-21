مهرجان أسوان لأفلام المرأة يطلق اسم عزيزة أمير على دورته العاشرة

أعلن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، إطلاق اسم المخرجة والمنتجة الرائدة عزيزة أمير على دورته العاشرة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، بمناسبة مرور 125 سنة على ميلاد إحدى رائدات العمل السينمائي في مصر والتي لقبت بأم السينما المصرية.

من هي عزيزة أمير

وأكدت إدارة مهرجان أسوان أن إطلاق اسم عزيزة أمير على الدورة العاشرة، يأتي إستحقاقا لدورها الكبير في نشأة السينما المصرية، فهي بطلة ومنتجة أول فيلم مصري صامت "ليلى" سنة 1927، فضلا عن أنها أول مخرجة في تاريخ السينما المصرية، حيث قدمت فيلمها الأول "بنت النيل"سنة 1929، ثم فيلمها الثاني "كفري عن خطيئتك" سنة 1933، وكان لديها وعيا كبيرا بالتاريخ المصري لدرجة أنها أسست شركة إنتاج أطلقت عليها اسم "إيزيس فيلم" قدمت من خلالها نحو 25 فيلما سينمائيا.

وكانت عزيزة أمير قد بدأت مشوارها الفني من خلال فرقة يوسف وهبي المسرحية التي إنضمت إليها سنة 1925، ثم تنقلت بين عدد من الفرق المسرحية الشهيرة في ذلك الوقت من بينها فرقة الريحاني.

وقدمت عزيزة أمير كممثلة ما يقرب من 20 عملاً مثل، "بسلامته عايز يتجوز" سنة 1936 مع نجيب الريحاني، و"بياعة التفاح" سنة 1939 مع محمود ذوالفقار، و"حبابة" سنة 1944، "ونادية" سنة 1949، وعلي مستوي التأليف قدمت 16 عمل أشهرها "ابنتي" مع سنة 1944، و"عودة طاقية الإخفاء" سنة 1946، و"قسمة ونصيب" سنة 1950.

وواصلت "عزيزة أمير" إنتاج الأفلام والتمثيل من خلال شركتها "إيزيس فيلم" حتى مطلع الخمسينات، إلي أن توفيت في 28 فبراير عام 1952، وكان فيلم "آمنت بالله" هو آخر أعمالها، واحترقت بعض مشاهد الفيلم في حريق القاهرة وعقب وفاتها تم عمل بعض التعديلات وعرض عام 1953.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد دورته العاشرة برعاية وزارات الثقافة، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، وشركة مصر للطيران.