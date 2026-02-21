قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تلمس القلب.. مشهد إنساني لـ هدى المفتي أمام شريف الدسوقي في «سوا سوا»

هدى المفتي - مسلسل سوا سوا
هدى المفتي - مسلسل سوا سوا
سعيد فراج

جسدت هدى المفتي في «سوا سوا» بساطة "أحلام" في مشهد إنساني هادئ أمام شريف الدسوقي، حيث حولت تطلعاتها العادية إلى لحظة اعتراف صادقة مؤثرة لواقعيتها الشديدة.

تحدثت "أحلام" عن أمنيتها الوحيدة في الشفاء من مرض سرطان العمود الفقري، ليس لشيء سوى رغبتها في النوم ليلاً دون ألم. وبسخرية مريرة، انتقدت المقولة الشائعة بأن "وجع النفس أقوى من وجع الجسد"، مؤكدة أن الألم الجسدي حين يسيطر على الإنسان لا يحتاج إلى مقارنات فلسفية، بل يحتاج فقط إلى الراحة.

ثم انتقلت أحلام للحديث عن أحلامها، والتي لم تكن قصوراً أو طموحات استثنائية، بل تفاصيل يومية غاية في البساطة. تمنت أن تتزوج من "هيما"، وأن تستيقظ بجواره لتعد له الإفطار، وتحلم بأن تنجب منه أربعة أطفال. تمنت أيضاً الذهاب معه إلى البحر، وأن يتشاركا الطبخ، بل وذكرت رغبتها في أكل "الشاورما" ببراءة تعكس شوقاً عميقاً لعيش حياة عادية.

تكمن قوة المشهد في بساطته؛ فلم تؤدِ هدى المفتي الكلمات كأمنيات شاعرية، بل كأشياء تخشى ألا تتحقق. كانت نبرة صوتها تتأرجح بين الثبات والانكسار، ونظراتها تعكس تمسكاً بخيط أمل رفيع. بدا الأداء وكأنه اعتراف شخصي نابع من الداخل بأنها ورغم بساطة الأحلام فتبدوا بعيدة المنال.

مسلسل سوا سوا

مسلسل سوا سوا يدور حول إبراهيم وأحلام، شابان يحاولان تحقيق أبسط أحلامهم أن يكونا سوياً، لكن الظروف المحيطة بهم تعيق بين ذلك، المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا ويقدّم معالجة تميل إلى الواقعية، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.

هدى المفتي شريف الدسوقي مسلسل سوا سوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

آدم ماجد المصري

آدم ماجد المصري يقدم أغنية داخل مسلسل «أولاد الراعي»

عزيزة أمير

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يطلق اسم عزيزة أمير على دورته العاشرة

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة 5.. فتحي عبدالوهاب يحاول التخلص من حمادة هلال

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد