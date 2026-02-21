فرنسا: أوروبا تمتلك الأدوات اللازمة للرد على ترتمب بشأن الرسوم

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك ما يكفي من الأدوات القانونية والتجارية للرد على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على أن أي خطوات مضادة ستتم في إطار منسق يحفظ مصالح الدول الأعضاء ويصون قواعد التجارة الدولية.

وجاءت التصريحات الفرنسية، عقب توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوماً، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 24 فبراير عند الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

وذكر البيت الأبيض، أن القرار يهدف إلى “حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الإيرادات الفدرالية”، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية بعض الرسوم التي فُرضت استناداً إلى قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبراً أن الحكم “يجسد أهمية استقلال القضاء ووجود ضوابط على السلطة التنفيذية في الأنظمة الديمقراطية”.

وقال ماكرون، خلال مشاركته في فعاليات المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس، إن “وجود محكمة عليا مستقلة يمثل ضمانة أساسية للتوازن المؤسسي”، مضيفاً أن فرنسا تتابع عن كثب تداعيات القرار الأمريكي الجديد، خاصة على القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية التي تشكل ركيزة أساسية للصادرات الفرنسية.

وأوضح أن باريس ستعمل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لدراسة الخيارات المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، أو فرض إجراءات تجارية مضادة “إذا اقتضت الضرورة”، مؤكداً في الوقت ذاته أن فرنسا ستواصل تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته “تروث سوشيال” توقيع القرار من المكتب البيضاوي، قائلاً إنه “شرف عظيم” أن يقر تعرفة عالمية موحدة بنسبة 10%، مؤكداً أن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري. كما أشار إلى إمكانية استخدام “بدائل عظيمة” لتعزيز العائدات الأمريكية في حال واجه القرار طعوناً قانونية جديدة.