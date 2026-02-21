قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: أوروبا تمتلك الأدوات اللازمة للرد على ترتمب بشأن الرسوم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكدت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي يمتلك ما يكفي من الأدوات القانونية والتجارية للرد على الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على أن أي خطوات مضادة ستتم في إطار منسق يحفظ مصالح الدول الأعضاء ويصون قواعد التجارة الدولية.

وجاءت التصريحات الفرنسية، عقب توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوماً، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 24 فبراير عند الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي. 

وذكر البيت الأبيض، أن القرار يهدف إلى “حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الإيرادات الفدرالية”، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية بعض الرسوم التي فُرضت استناداً إلى قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبراً أن الحكم “يجسد أهمية استقلال القضاء ووجود ضوابط على السلطة التنفيذية في الأنظمة الديمقراطية”.

وقال ماكرون، خلال مشاركته في فعاليات المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس، إن “وجود محكمة عليا مستقلة يمثل ضمانة أساسية للتوازن المؤسسي”، مضيفاً أن فرنسا تتابع عن كثب تداعيات القرار الأمريكي الجديد، خاصة على القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية التي تشكل ركيزة أساسية للصادرات الفرنسية.

وأوضح أن باريس ستعمل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية لدراسة الخيارات المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، أو فرض إجراءات تجارية مضادة “إذا اقتضت الضرورة”، مؤكداً في الوقت ذاته أن فرنسا ستواصل تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته “تروث سوشيال” توقيع القرار من المكتب البيضاوي، قائلاً إنه “شرف عظيم” أن يقر تعرفة عالمية موحدة بنسبة 10%، مؤكداً أن الخطوة ستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري. كما أشار إلى إمكانية استخدام “بدائل عظيمة” لتعزيز العائدات الأمريكية في حال واجه القرار طعوناً قانونية جديدة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بشارع فيصل لمتابعة التشغيل وجودة السلع

حملات تموينية

ضبط 11 ألف عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بمنوف وتحرير محاضر مخالفات للمخابز بالشهداء

لحظة إطلاق مدفع رمضان في سوهاج

فرحة أطفال ولمة عائلية على ضفاف النيل.. مدفع رمضان يجمع أهالي سوهاج

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد