800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم السبت 21 فبراير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة، بالتزامن مع تحركات السوق العالمية وزيادة الطلب.

سعر الذهب عيار 21

يسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 6950 جنيهًا للبيع و6900 جنيه للشراء، بعدما سجل 6700 جنيه أمس، بزيادة نحو 200 جنيه ، فيما قفز جنيه الذهب بنحو 800 جنيه مقارنة بالتحديث السابق.



ويأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والحفاظ على القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 7943 جنيهًا للبيع، و7885.5 جنيه للشراء.

كم يبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت؟

بلغ سعر الذهب عيار 22 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت نحو 7281 جنيهًا للبيع، و7228.5 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت

وصل سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة إلى 6950 جنيهًا للبيع، و6900 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت نحو 5957 جنيهًا للبيع، و5914.5 جنيه للشراء.

كم يبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت؟

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 55600 جنيه للبيع، و55200 جنيه للشراء.

كم يبلغ سعر أونصة الذهب اليوم السبت؟

سجلت أونصة الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في سوق الصاغة نحو 5108.5 دولار للبيع، و5106 دولارات للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

يتراوح سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بمصر ما بين 30 جنيهًا و300 جنيه للجرام، وفقًا لنوع العيار والمشغولات الذهبية، حيث تمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة إلى آخر ومن محافظة لأخرى، مع اعتماد الأوقية (31.1 جرام) كوحدة قياس لوزن السبائك والحُلي الذهبية.

العوامل المؤثرة على تسعير الذهب

يتأثر تسعير الذهب محليًا وعالميًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

حركة العرض والطلب

الأزمات السياسية والاقتصادية

احتياطيات الحكومات والبنوك المركزية

المضاربات في الأسواق المالية

الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية

معدلات التضخم وأسعار الفائدة

قوة الدولار الأمريكي

تكاليف التنقيب والتعدين

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقلبات مستمرة في أسعار الذهب، ما يجعل متابعته اليومية ضرورة للمقبلين على الشراء أو الاستثمار.