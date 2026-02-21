هل يفطر المسافر بتوقيت البلد التي سافر إليها أم بلده؟.. الإفتاء تجيب

هل يلتزم المسافر بتوقيت البلد التي سافر إليها فى الإفطار والصلاة أم بلده؟سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء ، فى إجابتها عن السؤال عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إذا أراد المسافر أن يترك الرخصة ويصوم في سفره، وحان وقت الإفطار فعليه أن يفطر بتوقيت الدولة التي سافر إليها، وكذلك الصلاة تكون بتوقيت الدولة الأخرى التي يصل إليها وقت حلول وقت الصلاة.

حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليها مضمونة:" سأسافر غدًا من مصر إلى السعودية لأداء العمرة، وقد أعلنت السعودية أن غدًا الأربعاء هو أول أيام رمضان، بينما أعلنت مصر أن أول أيام رمضان هو بعد غدٍ الخميس، فهل أصوم مع مصر أم مع السعودية؟".

ليرد مركز الأزهر موضحا:" أن اختلاف المطالع بين البلدان، واعتبار كل بلد لرؤية الهلال فيها، من مسائل الخلاف المعتبر في الفقه الإسلامي، ولا يُنكَر المختلف فيه.

واشار إلى أن المسلم يصوم ويفطر تبعًا للبلد الذي يكون مقيمًا فيه عند دخول اليوم؛ لقول سيدنا النبي ﷺ: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون» [أخرجه الترمذي].

وعليه؛ فإن كنت ستسافر من مصر إلى السعودية، وأدركك فجر يوم الأربعاء وأنت في مصر، ومصر لم تعلن دخول رمضان، فلا يجب عليك صيام هذا اليوم؛ لأنه ليس من رمضان في حقك حينئذ، مع أهمية الإمساك عن الطعام والشراب عند وصولك، مراعاةً للصائمين في البلد الذي ستصل إليه.

أما إن وصلت إلى السعودية قبل طلوع الفجر يوم الأربعاء، فالعبرة ببلد إقامتك عند الفجر، فتبيّت النية وتصوم معهم؛ لأنه أول رمضان في حقك.

وفي جميع الأحوال يجب مراعاة إتمام عِدّة رمضان، بحيث لا يقل مجموع ما تصومه من رمضان عن تسعة وعشرين يومًا، فإن حصل نقص في عدد أيام صومك بسبب اختلاف الرؤية؛ استُدرِك ذلك بالقضاء بعد رمضان تحقيقًا للعدد الشرعي، الذي ينبغي ألا يقل عن تسعة وعشرين يومًا، وإن حصلت زيادة فصمت أكثر من ثلاثين يومّا فما زاد فهو تطوع.

ويجدر التَّنبيه إلى أن السفر عذرٌ مبيحٌ للفطر في ذاته، فمن كان مسافرًا جاز له أن يفطر، غير أنه ينبغي أن يتنبَّه أولًا: هل اليوم الذي سيسافر فيه عليه صيامه أم لا!؟ وفقًا لما ذكرنا، فإذا أفطره بسبب السفر لزمه قضاؤه بعد ذلك، لكونه يومًا من رمضان قد أفطره لعذر السفر.