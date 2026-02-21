خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض داخل مغسلة سيارات بقنا.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك مغسلة سيارات "مصاب بجرح قطعى ") ، طرف ثانى: (عامل بمكتب تأجير سيارات) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، بسبب خلافات حول ركن السيارات أمام المغسلة ومكتب تأجير السيارات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





