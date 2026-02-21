أسرة مريض تعتدي علي الطاقم الطبي بوحدة قرية ميت عساس الصحية بالغربية وضبط مرتكبي الواقعة..فيديو

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم من ضبط مرتكبي واقعة التهجم والاعتداء على الطاقم الطبي بقرية ميت عساس بسمنود وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي بالوحدة الصحية بقرية ميت عساس علي أيدي أسرة مريض بنطاق دائرة مركز سمنود .

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط متهمي الواقعة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط مرتكبي الواقعة لعرضهم علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/4qAjoO2_e5E