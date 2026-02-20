مصرع عنصرين جنائيين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق إتهامهما والحكم عليهما فى قضايا "إتجار مخدرات ، إتجار بالأسلحة غير المرخصة ، سرقة بالإكراه، فرض سيطرة) بنطاق محافظة "الغربية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، هيروين ، شابو " – 49 قطعة سلاح نارى "16 بندقية آلية ، 16 بندقية خرطوش ، 17 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (77) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





