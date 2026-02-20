30 طنا .. الشرطة تداهم مصنعا يعيد تدوير زيوت السيارات المستخدمة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (30 طن زيوت سيارات سابقة الإستخدام ومعاد تدويرها معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية – خط إنتاج – 5000 عبوة فارغة) بدون بيانات ومجهولين المصدر

وذلك داخل مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة زيوت السيارات كائن بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة .. تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.





