الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

تفحص الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر بصحبته صغير وذلك باستخدام سلاح ناري ما أسفر عنه إصابة الأخير وسط مزاعم حدوث الواقعة في باسوس بالقليوبية.

بلاغ بالواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة حينما تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين أحدهما ممسكًا بسلاح ناري "خرطوش" والآخر بحوزته سلاح أبيض.


وقام المتهمين باستخدام تلك الأسلحة في الاعتداء على شخص ونجله وسط صرخات للصغير خشية الموقف ومحاولات من والده للذود عنه لعدم إصابته بمكروه جراء الأعيرة النارية التي أطلقها أحد مرتكبو الواقعة عليهم، كما أقدموا على الفرار هاربين بعد إصابة الأخير بجروح، وسط مزاعم حدوثها في باسوس بالقليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية باسوس فحص فيديو التواصل الاجتماعي

