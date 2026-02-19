مياه القليوبية: إنهاء 268 شكوى في أول أيام رمضان بنسبة استجابة 100%

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس محمد إبراهيم فودة، عن تلقي 268 بلاغًا عبر الخط الساخن خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنه تم التعامل الفوري مع جميع الشكاوى وإنهاؤها بالكامل، وذلك في إطار خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الشهر الكريم.

شكاوى المواطنين

وأوضحت الشركة أن البلاغات تضمنت 183 حالة انقطاع مياه، و60 بلاغًا خاصًا بالصرف الصحي، و16 بلاغًا لكسورات بالشبكات، و6 بلاغات تتعلق بجودة المياه، إلى جانب 3 بلاغات محاسبية، حيث تم التعامل معها جميعًا بشكل فوري من خلال فرق العمل المنتشرة بكافة الأفرع.



وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الشركة رفعت حالة الطوارئ بجميع الأفرع، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية خاصة خلال فترات الذروة، لضمان انتظام ضخ المياه واستقرار الشبكات، والتعامل السريع مع أي أعطال طارئة.

وأشار إلى أن فرق التشغيل والصيانة والتسليك الميكانيكي تعمل على مدار 24 ساعة تنفيذًا لخطة التشغيل الخاصة بشهر رمضان، بما يضمن تقديم أفضل خدمة للمواطنين والحفاظ على استقرار منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة.

وأكدت الشركة استمرار استقبال الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 125 أو من خلال رقم 01200288880، مشددة على حرصها الدائم على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وسعيها المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات.