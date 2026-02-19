غلق وتشميع مركز طبي غير مرخص يديره منتحلو صفة بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية حملة مكبرة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وتضر بصحة المواطنين.



وأسفرت عن ضبط مركز للعلاج بالأكسجين النشط يدار دون ترخيص ومن غير المتخصصين بقرية جزيرة الأحرار التابعة لمدينة طوخ ووجود مخالفات جسيمة تمثلت في إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وممارسة نشاط طبي بواسطة غير مؤهلين وإنتحال صفة طبيب.

وتم تشميع المركز احترازيا وتحرير محضر رسمي بانتحال صفة طبيب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سلامة المريض خط أحمر

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية أن سلامة المريض خط أحمر ولن نتهاون مع أي منشأة طبية تعمل خارج الإطار القانوني أو تعرض حياة المواطنين للخطر مشيرا أن الحملات الرقابية على القطاع الطبي الخاص مستمرة على مدار الساعة وهي من أولويات عمل المديرية لضمان جودة الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى تصريحات صحفية أن المديرية تعمل وفق خطة رقابية مكثفة تشمل المرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة مشددا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين بأننا العين الساهرة علي سلامة صحة المواطن مؤكدا إستمرار جهودها في إحكام الرقابة على القطاع الصحي الخاص بما يحقق رفع كفاءة الخدمات الطبية وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي منشأة طبية يشتبه في عدم ترخيصها دعما لمنظومة صحية آمنة تليق بأبناء محافظة القليوبية وحفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين فى كافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة.