قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن المشاركة في قوات تحقيق الاستقرار في غزة
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق وتشميع مركز طبي غير مرخص يديره منتحلو صفة بالقليوبية

ضبط مركز طبي
ضبط مركز طبي
إبراهيم الهواري

شنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية حملة مكبرة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وتضر بصحة المواطنين.


وأسفرت عن ضبط مركز للعلاج بالأكسجين النشط يدار دون ترخيص ومن غير المتخصصين بقرية جزيرة الأحرار التابعة لمدينة طوخ ووجود مخالفات جسيمة تمثلت في إدارة منشأة طبية بدون ترخيص وممارسة نشاط طبي بواسطة غير مؤهلين وإنتحال صفة طبيب. 

وتم تشميع المركز احترازيا وتحرير محضر رسمي بانتحال صفة طبيب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سلامة المريض خط أحمر 

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية أن سلامة المريض خط أحمر ولن نتهاون مع أي منشأة طبية تعمل خارج الإطار القانوني أو تعرض حياة المواطنين للخطر مشيرا أن الحملات الرقابية على القطاع الطبي الخاص مستمرة على مدار الساعة وهي من أولويات عمل المديرية لضمان جودة الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فى تصريحات صحفية أن المديرية تعمل وفق خطة رقابية مكثفة تشمل المرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة مشددا على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين بأننا العين الساهرة علي سلامة صحة المواطن مؤكدا إستمرار جهودها في إحكام الرقابة على القطاع الصحي الخاص بما يحقق رفع كفاءة الخدمات الطبية وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية.
وناشد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي منشأة طبية يشتبه في عدم ترخيصها دعما لمنظومة صحية آمنة تليق بأبناء محافظة القليوبية وحفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين فى كافة مدن ومراكز وأحياء المحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الصحة بالقليوبية مركز علاج حملة مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

علي جمعة يحذر من المعلومات الدينية العشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي

ارشيفية

أمين الفتوى: رمضان من أعظم مواسم النفحات الإلهية وعلينا أن نتعرض لها

الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بـ “الأزهر الشريف

نورانيات القرآن يبرز الإعجاز الغيبي في قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ}

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد