محافظ القليوبية يستكمل افتتاح معارض أهلًا رمضان

يفتتح الدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية 3 معارض أهلًا رمضان وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالمحافظة.

توفير السلع الغذائية

ومن المقرر أن تشمل الجولة اليوم الأربعاء افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بمدينة الخانكة، ومعرض حي غرب شبرا الخيمة بجوار كوبري أحمد عرابي، بالإضافة إلى افتتاح معرض مدينة القناطر، لتغطية مختلف مناطق المحافظة وتسهيل وصول السلع للمواطنين.



وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة محافظة القليوبية لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتعزيز أجواء الأمن الغذائي خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى جانب آخر، بدأت مساجد محافظة القليوبية في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث شهدت أعمال نظافة وتجميل وصيانة مستمرة لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في أجواء روحانية تليق بعظمة الشهر الفضيل.

وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ عبد الرحمن رضوان، مدير المديرية، أن الاستعدادات شملت رفع كفاءة المساجد، تكثيف أعمال التطهير، صيانة المرافق، وضمان جاهزية جميع الخدمات لتوفير الراحة للمصلين وتمكينهم من أداء الشعائر بكل يسر وسكينة.