قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ويتكوف»: ترامب حقق تقدمًا ملموسًا في التقريب بين روسيا وأوكرانيا
نظر محاكمة 54 متهمًا بخلية أكتوبر .. بعد قليل
إجازات مرضية للموظفين بأجر كامل وفق ضوابط قانونية | تفاصيل
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون سجل المستوردين
«شبانة»: الزمالك خرج من كأس مصر بسبب تفوّق سيراميكا.. وبعض المنصات المغربية تسعى لعمل فتنة
لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. اعرف الموقف الشرعي
نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري
نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم.. وطالبت برفع العقوبات
فانوس في أعماق البحار.. أول مسحراتية مسيحية في دهب تستقبل رمضان تحت الماء | شاهد
نشأت الديهي: مشروع جهاز «مستقبل مصر» نموذج وطني مُلهم لتحقيق الأمن الغذائي
عفت نصار: غياب الجماهير وضغط المباريات وراء خسارة الزمالك.. ومجلس الإدارة مُطالب بالرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
آية التيجي

يُعد الفول بالدقة من أشهر أطباق الفطور المصري، ويتميز بمذاقه القوي بفضل خلطة الثوم والخل والكمون.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل الفول بالدقة بخطوات بسيطة ونتيجة كما نتناوله في المحلات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الفول بالدقة

طريقة عمل الفول بالدقة

المكونات :

مقادير الفول:
2 كوب فول مدمس جاهز
2 ملعقة كبيرة زيت (أو زيت زيتون)
1 ملعقة صغيرة كمون
رشة شطة (اختياري)
ملح حسب الرغبة
عصير نصف ليمونة

ثانيًا: مقادير الدقة (سر الطعم):
3 فصوص ثوم مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة خل
عصير نصف ليمونة
1/2 ملعقة صغيرة كمون
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة ماء
شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الفول بالدقة

طريقة تحضير الدقة:
ـ في بولة صغيرة اخلطي الثوم مع الملح جيدًا حتى يلين.
ـ أضيفي الكمون والشطة وقلّبي.
ـ ضعي الخل وعصير الليمون وملعقة الماء وامزجي جيدًا.

ـ تترك الدقة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

طريقة عمل الفول بالدقة

طريقة عمل الفول بالدقة:
ـ ضعي الفول في قدر على النار واهرسي جزءًا منه حسب الرغبة (خشن أو ناعم).
ـ أضيفي الزيت والكمون وقلّبي.
ـ ضعي نصف كمية الدقة وقلّبي جيدًا.
ـ اضبطي الملح وأضيفي عصير الليمون.
ـ قدّميه في طبق ووزعي باقي الدقة على الوجه مع رشة كمون وزيت زيتون.

طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح الشيف لنجاح الفول بالدقة

ـ إضافة قليل من ماء الفول أثناء التقليب يعطي قوامًا كريميًا.
ـ لا تكثري من الخل حتى لا يطغى على الطعم.
ـ يمكن إضافة طحينة ملعقة صغيرة لمذاق أغنى.
ـ يقدم مع خبز بلدي ساخن ومخلل وبصل أخضر.

طريقة عمل الفول بالدقة دقة الفول المصري طريقة عمل دقة الثوم والخل فول زي المحلات وصفة الفول للشيف محمد حامد الفول المدمس المصري أسرار الفول بالدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

الغندور

تعليق مفاجئ من الغندور بعد خروج الزمالك من الدور الـ16 أمام سيراميكا

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

الفنان أحمد زاهر

أحمد زاهر: زهقت من أدوار الشر واعتذرت 4 مرات.. والدراما مش كلها مشاكل

الفنان أحمد زاهر

أحمد زاهر يكشف أصعب لحظاته في «لعبة وقلبت بجد»: حزن الزوجة والابن كسر قلبي

الإذاعة المصرية

الإذاعي حسن مدني: الإذاعة المصرية هي الأقدم في المنطقة

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد