لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

يُعد الفول بالدقة من أشهر أطباق الفطور المصري، ويتميز بمذاقه القوي بفضل خلطة الثوم والخل والكمون.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة عمل الفول بالدقة بخطوات بسيطة ونتيجة كما نتناوله في المحلات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الفول بالدقة

المكونات :

مقادير الفول:

2 كوب فول مدمس جاهز

2 ملعقة كبيرة زيت (أو زيت زيتون)

1 ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة (اختياري)

ملح حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

ثانيًا: مقادير الدقة (سر الطعم):

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة خل

عصير نصف ليمونة

1/2 ملعقة صغيرة كمون

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة ماء

شطة حسب الرغبة

طريقة تحضير الدقة:

ـ في بولة صغيرة اخلطي الثوم مع الملح جيدًا حتى يلين.

ـ أضيفي الكمون والشطة وقلّبي.

ـ ضعي الخل وعصير الليمون وملعقة الماء وامزجي جيدًا.

ـ تترك الدقة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

طريقة عمل الفول بالدقة:

ـ ضعي الفول في قدر على النار واهرسي جزءًا منه حسب الرغبة (خشن أو ناعم).

ـ أضيفي الزيت والكمون وقلّبي.

ـ ضعي نصف كمية الدقة وقلّبي جيدًا.

ـ اضبطي الملح وأضيفي عصير الليمون.

ـ قدّميه في طبق ووزعي باقي الدقة على الوجه مع رشة كمون وزيت زيتون.

نصائح الشيف لنجاح الفول بالدقة

ـ إضافة قليل من ماء الفول أثناء التقليب يعطي قوامًا كريميًا.

ـ لا تكثري من الخل حتى لا يطغى على الطعم.

ـ يمكن إضافة طحينة ملعقة صغيرة لمذاق أغنى.

ـ يقدم مع خبز بلدي ساخن ومخلل وبصل أخضر.