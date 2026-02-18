قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجّل أشهر  أعيرة الذهب من حيث القيمة؛ استقرارًا مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-2-2026.

آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب

وجاء آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6550 جنيهًا للبيع و 6500 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب صباح اليوم استقرارا من دون تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب ثابت

وأظهر سعر جرام الذهب ثباتًا خلال تداولاته داخل الصاغة المصرية بعد انخفاضه أمس.

سعر الذهب

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 150 جنيهًا على الأقل في تعاملاته المسائية مقارنة بما كان عليه الأحد الماضي بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

متوسط سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6550 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7485 جنيهًا للشراء و 7428 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6862 جنيهًا للبيع و 6809 جنيهات للشراء.

الذهب

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6550 جنيهًا للبيع و 6500 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو5614 جنيهًا للبيع و 5571 جنيهًا للشراء.

اسعار الذهب البوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52.4 ألف جنيه للبيع و 52 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل أوقية الذهب نحو 4887 دولارًا للبيع و 4876 دولارًا للشراء.

انخفاض سعر الذهب

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية تراجعًا، في ظل انخفاض أحجام التداول نتيجة إغلاق الأسواق الصينية وعدد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية..

ضعف التداولات يضغط على الأسعار

جاء التراجع مدفوعًا بانخفاض السيولة خلال فترة العطلات، إذ لامس الذهب أدنى مستوى له في نحو أسبوعين عند 4859 دولارًا للأوقية قبل أن يقلص جزءًا من خسائره. 

كما أُغلقت الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء، فيما تستمر عطلة الأسواق الصينية حتى الأسبوع المقبل، ما أبقى النشاط محدودًا.

سعر الذهب

ومن المتوقع أن تتحسن أحجام التداول مع عودة الجلسة الأمريكية إلى كامل نشاطها عقب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

ورغم التراجع، لا يزال الذهب يفتقر إلى زخم بيعي قوي، في ظل توقف تعافي الدولار الأمريكي واستمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف الآجال، وهو ما يحد من الضغوط الهبوطية على المعدن النفيس.

ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي قرب مستوى 97.12 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى يومي عند 97.25 نقطة، بينما تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.02%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وزير التموين

الزبادي

عطرك قد يهدد خطوبتك

