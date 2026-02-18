انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع توقعات لطقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على معظم المناطق، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

كما يتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلاً في كافة الأنحاء.

فرص الأمطار والتقلبات الجوية:

من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وبنسبة حدوث تقارب 30% تقريباً. قد تشمل الأمطار أيضاً مناطق من حلايب وشلاتين.

نشاط الرياح والأتربة:

نشاط الرياح قد يكون مثيراً للرمال والأتربة على بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الغربية، شمال وجنوب الصعيد، البحر الأحمر، المناطق المكشوفة من الوجه البحري، مدن القناة، والقاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

اضطراب في الملاحة البحرية:

تشهد بعض سواحل مصر اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، خاصة في مناطق مثل السلوم، مطروح، الإسكندرية، وكفر الشيخ، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 40-60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 12°، العظمى 22°

العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 10°، العظمى 22°

6 أكتوبر: الصغرى 10°، العظمى 23°

بنها: الصغرى 12°، العظمى 22°

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 12°، العظمى 22°

وادي النطرون: الصغرى 11°، العظمى 21°

كفر الشيخ: الصغرى 10°، العظمى 21°

بلطيم: الصغرى 11°، العظمى 20°

المنصورة: الصغرى 12°، العظمى 22°

الزقازيق: الصغرى 12°، العظمى 22°

شبين الكوم: الصغرى 11°، العظمى 21°

طنطا: الصغرى 11°، العظمى 21°

السواحل الشمالية:

دمياط: الصغرى 12°، العظمى 21°

بورسعيد: الصغرى 14°، العظمى 21°

الإسكندرية: الصغرى 11°، العظمى 21°

العلمين: الصغرى 10°، العظمى 20°

مطروح: الصغرى 10°، العظمى 19°

السلوم: الصغرى 09°، العظمى 18°

سيوة: الصغرى 08°، العظمى 20°

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 11°، العظمى 24°

السويس: الصغرى 12°، العظمى 23°

العريش: الصغرى 11°، العظمى 24°

رفح: الصغرى 10°، العظمى 23°

جنوب سيناء:

رأس سدر: الصغرى 12°، العظمى 24°

نخل: الصغرى 11°، العظمى 21°

كاترين: الصغرى 04°، العظمى 18°

الطور: الصغرى 13°، العظمى 23°

طابا: الصغرى 12°، العظمى 22°

شرم الشيخ: الصغرى 17°، العظمى 26°

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 13°، العظمى 25°

رأس غارب: الصغرى 14°، العظمى 24°

سفاجا: الصغرى 15°، العظمى 25°

مرسى علم: الصغرى 16°، العظمى 27°

شلاتين: الصغرى 18°، العظمى 28°

حلايب: الصغرى 22°، العظمى 26°

أبو رماد: الصغرى 18°، العظمى 29°

مرسى حميرة: الصغرى 17°، العظمى 28°

رأس حدربة: الصغرى 18°، العظمى 26°

شمال الصعيد:

الفيوم: الصغرى 11°، العظمى 23°

بني سويف: الصغرى 10°، العظمى 24°

المنيا: الصغرى 09°، العظمى 25°

جنوب الصعيد:

أسيوط: الصغرى 10°، العظمى 24°

سوهاج: الصغرى 09°، العظمى 25°

قنا: الصغرى 10°، العظمى 26°

الأقصر: الصغرى 12°، العظمى 26°

أسوان: الصغرى 14°، العظمى 28°

الوادي الجديد: الصغرى 10°، العظمى 25°

أبو سمبل: الصغرى 13°، العظمى 27°