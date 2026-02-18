تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة

تباشر النيابة المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سيدة وابنتها بالتعدي على مالكة محل ورشقها بالزجاجات الفارغة .

طلبت النيابة التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة التي ترصد الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي سيدة وابنتها على سيدة بالسب وإلقاء زجاجات فارغة عليها بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها مالكة محل مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبسؤالها قررت بتضررها من جارتها وابنتها لتعديهما عليها بالسب وإلقائهما زجاجات فارغة عليها لخلافات الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما ربة منزل وابنتها، مقيمتان بذات الدائرة، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.