بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك

مع بداية التعاملات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، استقر سعر الدولار في معظم البنوك المصرية العاملة (الحكومية والخاصة)، وذلك بعد الارتفاع الطفيف الذي سجله الدولار أمس أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات.

وقد جاء سعر الدولار اليوم كالتالي:

استقر سعر الدولار في البنك المركزى المصرى، عند 46.95 جنيه للشراء،

وبالنسبة لسعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الاهلي فقد جاء سعر الدولار فيهما كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 46.97 جنيه للشراء.

- 47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 46.97 جنيه للشراء.

- 47.07 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الأخرى:



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول

- 46.97 جنيه للشراء.

- 47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 46.95 جنيه للشراء.

- 47.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 46.97 جنيه للشراء.

- 47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 46.92 جنيه للشراء.

- 47.02 جنيه للبيع.