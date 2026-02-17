الضرائب تناشد الممولين بطلب الإيصال الإلكتروني لحظة هذا الإجراء

وجهت مصلحة الضرائب، الممولين وتحديدًا المستهلكين النهائين بعد عملية إتمام شراء سلعة أو الحصول على خدمة، بضرورة الحصول على الإيصال الإلكتروني.

قالت مصلحة الضرائب المصرية في منشور توعوي لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه ينبغي علي الممولين ضرورة طلب الإيصال الإلكتروني بعد إتمام أي معاملة .

أرجعت مصلحة الضرائب تشديدها لتلك التعليمات، بان طلب الإيصال الإلكتروني هو ضمان لحقوق العميل " الممول" من أي عمليات غش أو عيوب في السلع .

قالت مصلحة الضرائب أنه في حالة القيام بأي عملية شراء إلكتروني وتعرض العميل للغش أو الحصول على طلبية خاطئة، ينبغي وجود الإيصال الإلكتروني لضمان حق العميل.

أوضحت المصلحة أن طلب الحصول علي الإيصال الإلكتروني لم يعد رفاهية ولكنه أمرًا ضروريا لضمان حق العميل ويعزز موقفه ويساعد المستهلكين بوجه عام علي عدم التعرض لأي عمليات غش تجاري أو تدليس.

وطالبت مصلحة الضرائب الممولين بضرورة المشاركة في مساعدة المصلحة للتحول الرقمي والتعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية و الإطلاع على دليل بكل ما تحتاج التعرف عليه من خلال الدخول على الرابط التالي:"دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية" https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

أو الدخول على رابط "دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني" فى حالة التعامل مع المستهلك وعنوانه https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وقالت المصلحة أنه في حالة الحصول علي الدعم الفني أو طلب الاستفسارات ينبغي الاتصال علي الخط الساخن ورقمه ١٦٣٩٥او التوجه الي مركز دعم التحول الرقمي (بمبني الخزانة العامة أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية