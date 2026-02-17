قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب تناشد الممولين بطلب الإيصال الإلكتروني لحظة هذا الإجراء

التعاملات الإلكترونية
التعاملات الإلكترونية
محمد يحيي

وجهت مصلحة الضرائب، الممولين وتحديدًا المستهلكين النهائين بعد عملية إتمام شراء سلعة أو الحصول على خدمة، بضرورة الحصول على الإيصال الإلكتروني.

قالت مصلحة الضرائب المصرية في منشور توعوي لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه ينبغي علي الممولين ضرورة طلب الإيصال الإلكتروني بعد إتمام أي معاملة .

أرجعت مصلحة الضرائب تشديدها لتلك التعليمات، بان طلب الإيصال الإلكتروني هو ضمان لحقوق العميل " الممول" من أي عمليات غش أو عيوب في السلع .

قالت مصلحة الضرائب أنه في حالة القيام بأي عملية شراء إلكتروني وتعرض العميل للغش أو الحصول على طلبية خاطئة، ينبغي وجود الإيصال الإلكتروني لضمان حق العميل.

أوضحت المصلحة أن طلب الحصول علي الإيصال الإلكتروني لم يعد رفاهية ولكنه أمرًا ضروريا لضمان حق العميل ويعزز موقفه ويساعد المستهلكين بوجه عام علي عدم التعرض لأي عمليات غش تجاري أو تدليس.

وطالبت مصلحة الضرائب الممولين بضرورة المشاركة في مساعدة المصلحة للتحول الرقمي والتعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية و الإطلاع على دليل بكل ما تحتاج التعرف عليه من خلال الدخول على الرابط التالي:"دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية" https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

أو الدخول على رابط  "دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني" فى حالة التعامل مع المستهلك وعنوانه https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وقالت المصلحة أنه في حالة الحصول علي الدعم الفني أو طلب الاستفسارات ينبغي الاتصال علي الخط الساخن ورقمه  ١٦٣٩٥او التوجه الي مركز دعم التحول الرقمي (بمبني الخزانة العامة أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية

مصلحة الضرائب اخبار مصر مال واعمال الإيصال الإلكتروني الفاتورة الإلكترونية التجارة الإلكترونية شراء إلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

مسلسل درش

موعد عرض مسلسل "درش" لـ مصطفى شعبان

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة الأولى .. حمادة هلال يتخلى عن كراماته

مسلسل الست موناليزا

بطولة مي عمر.. موعد عرض مسلسل الست موناليزا

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

الفول
الفول
الفول

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد