مفاوضات تحت التهديد .. واشنطن ترسل 50 طائرة مُقاتلة قرب إيران

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مسئول أمريكي، أن الجيش الأمريكي نقل أكثر من 50 طائرة مقاتلة إلى الشرق الأوسط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في إطار تعزيز قدراته الجوية والبحرية بالقرب من إيران.

ورصدت أجهزة تتبع الطيران المستقلة عدداً من طائرات إف-16 وإف-22 وإف-35 متجهة إلى الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التعزيز العسكري الأمريكي في خضم مفاوضات غير مباشرة مع مسئولين إيرانيين، تركز على البرنامج النووي الإيراني.

وصرح مسئول أمريكي لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأنه تم إحراز تقدم في المحادثات التي عُقدت في جنيف في وقت سابق من أمس الثلاثاء، مؤكداً أن العديد من التفاصيل "لا تزال بحاجة إلى مناقشة".

وأضاف المسئول أن إيران أكدت أنها ستقدم مقترحات مفصلة خلال الأسبوعين المقبلين لسد الفجوات مع الولايات المتحدة.

وقال مسئول لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية : "أكد الإيرانيون أنهم سيعودون خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الثغرات القائمة في مواقفنا".

وأضاف: "عُقدت اجتماعات مثمرة، لكن الخلافات لا تزال قائمة. ما زال أمامنا الكثير من العمل للتوصل إلى اتفاق".

في الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة سترسل أكبر حاملة طائرات لديها، وهي حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط تحسبًا لمواجهة متوقعة مع القوات الإيرانية.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفن مرافقتها قد نُشرت سابقًا في منطقة البحر الكاريبي، ووفقًا لأربعة مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فقد أُبلغوا بوجهتها الجديدة يوم الخميس.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، بالإضافة إلى أصول جوية وبحرية بارزة أخرى، قد نُشرت بالفعل في المنطقة في يناير.