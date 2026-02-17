إيران وروسيا تعتزمان تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيلوف اجتمع مع وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد؛ لبحث قضايا التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وذكرت الوزارة- في بيان، بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "خلال الاجتماع، بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وشدد الجانبان على ضرورة توسيع التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تشمل الطاقة والتجارة والنقل".

يُشار إلى أن تسيفيلوف وباكنجاد سيشاركان في رئاسة الاجتماع الـ 19 للجنة الحكومية الدولية، الذي سيعقد في طهران، غدًا /الأربعاء/.