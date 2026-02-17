«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والضغوط التمويلية على دول القارة السمراء، طرح النائب محمد أبو العينين رؤية متكاملة لإعادة صياغة ملف تمويل المشروعات في أفريقيا، تقوم على التخطيط العلمي ودراسات الجدوى الدقيقة وتقليل المخاطر، بالتوازي مع الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وبناء تكتل أفريقي قوي للموارد التعدينية.

وجاءت تصريحات النائب محمد أبو العينين خلال المنتدى الأفريقي رفيع المستوى لممثلي القطاع الخاص، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، مؤكدًا أن مستقبل القارة يتطلب رؤية موحدة وآليات تمويل مبتكرة تعزز تنافسيتها عالميًا.

رؤية متكاملة للنهوض بالصناعة في أفريقيا

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط خلال كلمته بالمنتدى الأفريقي رفيع المستوي في أديس أبابا، على أن مستقبل الاستثمار في أفريقيا يتطلب انتقالًا من الشعارات إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على دراسة الجدوى وتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية.

وأكد «أبو العينين» أن القارة تمتلك موارد هائلة، لكنها تحتاج إلى إدارة علمية وتمويل مبتكر وتكتل تفاوضي يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا.



التمويل يبدأ من دراسة الجدوى وتقليل المخاطر

أوضح رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط، أن نجاح أي مشروع صناعي يعتمد بالأساس على اختيار الموقع المناسب وإعداد دراسة جدوى واضحة برؤية مستقبلية، ما يجعل المشروع أكثر جاذبية للبنوك والصناديق الاستثمارية.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية أصبحت أكثر استعدادًا للتمويل، لكنها تضع في اعتبارها المخاطر السياسية إلى جانب الجدوى الاقتصادية.

وطالب «أبو العينين» بإطلاق مبادرة تمويل دولية جديدة موجهة لقطاع الصناعة، مع التركيز على تمويل المناطق الصناعية المتخصصة، متسائلًا: كيف يمكن توفير آليات تمويل فعالة لهذه المناطق؟.



نموذج صيني ومناطق صناعية متخصصة

لفت النائب محمد بو العينين، إلى أن التجربة الصينية أثبتت نجاح إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدن «صناعة السيارات» في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، مؤكدًا أن وجود شركات تأمين لضمان التمويل يعزز ثقة المستثمرين ويشجع ضخ رؤوس الأموال.

التعليم والتكنولوجيا بوابة صناعة المستقبل

شدد «أبو العينين» على أن التعليم والتدريب يمثلان حجر الأساس لأي نهضة صناعية، مؤكدًا ضرورة إطلاق مبادرات تمويلية لدعم التعليم الفني والتكنولوجي، بما يمكن الشباب الأفريقي من قيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخصص في الصناعات الحديثة.



مبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب مجانًا

ونوه إلى أن مصر تضم حاليًا 128 جامعة، وأن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب أكثر من 30 ألف شاب مجانًا في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل خطوة استراتيجية نحو المستقبل، خاصة في مجالات أشباه الموصلات والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.



تكتل تعدين إفريقي ونموذج تفاوضي موحد

وفي سياق متصل، دعا «أبو العينين» إلى إنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية، يمكن دول القارة من التفاوض ككتلة واحدة وتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

كما اقترح تبني نموذج مشابه لـنادي باريس ولكن بصيغة إفريقية، للتفاوض الجماعي بشأن الديون، مؤكدًا أن القارة تتحدث عن التعاون منذ نحو 50 عامًا، إلا أن التنفيذ لا يزال دون الطموحات.



رؤية لـ«إفريقيا الجديدة» وبناء علامة تجارية للقارة

اختتم «أبو العينين» بالتأكيد على ضرورة الترويج عالميًا لمبادرات التنمية الأفريقية وبناء علامة تجارية للقارة، معربًا عن تطلعه لرؤية السفن تعبر نهر النيل لربط 11 دولة أفريقية وصولًا إلى البحر المتوسط، بما يعزز حركة التجارة والتكامل الاقتصادي، خاصة أن أفريقيا تمتلك كل المقومات لتصبح قوة اقتصادية عالمية، شريطة توافر الرؤية، والتعليم، والتكتل، والتمويل الفعال.