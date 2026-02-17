وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون

رد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، بشأن إمكانية صرف سلع بطاقات التموين من فروع كاري أون التابعة لوزارة التموين.

وأكد وزير التموين، في رسالة لـ الإعلامي أحمد موسى، ذكرها عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه يمكن صرف بطاقات التموين من أي فرع كاري أون التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز مستقبل مصر يطرح منتجات بجودة عالية وطازجة، مناشدا العقيد الدكتور بهاء الدين محمد الغنام هو المدير التنفيذي لـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ، بالتوسع في منتجات مستقبل مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن جهاز مستقبل مصر يمتلك مزارع مواشي، وقادر على ضخ كميات ضخمة من المنتجات بشكل يومي، مضيفا: نوفر الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، وبأسعار مخفضة، وهناك تنسيق بين وزير التموين ووزير الزراعة وجهاز مستقبل مصر، لضمان ضخ السلع، لأن شغلهم الشاغل هو المواطن المصري.



