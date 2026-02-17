قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 49%

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري
الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة British Journal of Nutrition أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم الحمراء أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنةً بمن يستهلكون كميات أقل منها، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العمر ومؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 34 ألف بالغ ضمن المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية (NHANES)، حيث قام الباحثون بتحليل العلاقة بين استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة وخطر الإصابة بالسكري.

وأظهرت النتائج، أن الأشخاص في أعلى فئة من استهلاك اللحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 49% مقارنةً بأولئك في أدنى فئة استهلاك.

كما تبين أن كل حصة يومية إضافية من اللحوم الحمراء ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكري بنسبة 16%، واللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون ارتبطت بارتفاع المخاطر، وكذلك اللحوم الحمراء غير المصنعة مثل لحم البقر ولحم الخنزير أظهرت ارتباطًا مماثلًا.

وأكد الباحثون أن النتائج تشير إلى وجود علاقة ارتباط، لكنها لا تثبت أن اللحوم الحمراء تسبب السكري بشكل مباشر، نظرًا لأن الدراسة رصدية.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

السكري من النوع الثاني الأكثر انتشارًا

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، يُعد السكري من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر الذي يمكن الوقاية منه لدى البالغين في سن العمل، كما يسهم في الإصابة بالفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعاني نحو 90% من مرضى السكري من النوع الثاني، والذي يحدث عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الإنسولين المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون مع السكري أو مرحلة ما قبل السكري.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

بدائل صحية تقلل الخطر

وأوضحت الدراسة، أن استبدال اللحوم الحمراء بمصادر بروتين أخرى قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري، مثل: البروتينات النباتية (المكسرات، البقوليات، البذور، الصويا)، الحبوب الكاملة، الدواجن، ومنتجات الألبان.

كما أظهرت أبحاث سابقة أن اتباع النظام الغذائي المتوسطي الغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون مع ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تقارب الثلث.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

عوامل أخرى تزيد خطر السكري

ولا يقتصر خطر الإصابة بالسكري على النظام الغذائي فقط، بل تلعب عدة عوامل دورًا مهمًا، منها:
ـ السمنة وزيادة الوزن
ـ قلة النشاط البدني
ـ التدخين
ـ ارتفاع ضغط الدم
ـ العوامل الوراثية

وأكد الباحثون أن التدخلات الشاملة في نمط الحياة والتي تشمل تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 50%.

اللحوم الحمراء خطر السكري السكري من النوع الثاني اللحوم المصنعة النظام الغذائي الصحي الوقاية من السكري بدائل البروتين التغذية والسكري تأثير اللحوم على الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

الفول
الفول
الفول

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد