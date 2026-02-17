استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من أعضاء مجلس النواب، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لبورسعيد، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود التنمية والعمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة

وضم اللقاء كلًا من النائبة الدكتورة مروة حلاوة، والنائب سليمان وهدان، والنائب مصطفى جبر، حيث أعربوا عن خالص تهانيهم وتمنياتهم لمحافظ بورسعيد بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامه

محافظ بورسعيد يستقبل عددٱ من أعضاء مجلس النواب

ومن جانبه، رحب محافظ بورسعيد بالسادة النواب، مؤكدًا أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الصالح العام، والاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات