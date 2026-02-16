محافظ بورسعيد الجديد: المواطن البسيط على رأس أولوياتي ومكتبي مفتوح للجميع والباسلة بلد الأبطال

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد الجديد، أن بورسعيد ستظل دائمًا "بلد الأبطال"، بما تحمله من تاريخ وطني مشرف وتضحيات عظيمة.

وكشف اللواء ابراهيم ابوليمون عن اعتزازه الكبير بثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا لبورسعيد خلفًا للواء محب حبشي.

واكد محافظ بورسعيد الجديد على أن الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو تقديم أفضل الخدمات للمواطن البسيط والارتقاء بجودة الحياة داخل المحافظة.

وقال محافظ بورسعيد الجديد، إن هذا التكليف يُعد خدمة وطنية كبيرة وشرفًا ومسؤولية أمام الله والوطن، متمنيًا أن يكون على قدر هذه الرسالة، وأن يسهم في تحقيق تطلعات أبناء المحافظة.

واضاف اللواء ابوليمون أن المرحلة القادمة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد مع جميع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.

مكتبى سيظل مفتوح للجميع

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مكتبه سيظل مفتوحًا في أي وقت أمام جميع أبناء بورسعيد، للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين سيكون أحد أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وتمني محافظ بورسعيد الجديد أن تكون بداية موفقة في خدمة أهالي بورسعيد، وأن يوفق الله الجميع لما فيه الخير للوطن وأبنائه.