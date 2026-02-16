الحسن يتوج بطلًا للدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2025-2026

توج فريق الحسن بلقب الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة للرجال موسم 2025-2026، بعد فوزه المستحق على المنيا بنتيجة 51-37، في المواجهة الحاسمة التي أكدت أحقية الفريق بالوقوف على منصة التتويج، تتويجًا لموسم قدم فيه أداءً ثابتًا وروحًا تنافسية عالية منذ البداية وحتى صافرة الختام.

ودخل الحسن الأدوار النهائية بثقة كبيرة بعدما أنهى الدور الأول في صدارة مجموعته، مقدمًا عروضًا قوية وضعته مبكرًا في دائرة المرشحين للقب. ومع انطلاق المرحلة الحاسمة على صالة وزارة الشباب والرياضة، واصل الفريق تفوقه الفني، مستفيدًا من انسجام لاعبيه وخبراتهم في إدارة المباريات الكبرى.

وفي المباراة الختامية أمام المنيا، فرض الحسن إيقاعه منذ الدقائق الأولى، ونجح في توسيع الفارق تدريجيًا بفضل دفاع منظم وهجمات مرتدة سريعة حسمت المواجهة بفارق 14 نقطة، ليُنهي اللقاء بنتيجة 51-37 ويعتلي منصة التتويج رسميًا.

وشهد الدور النهائي صراعًا محتدمًا بين الفرق الستة المتأهلة من مرحلتي المجموعات، بعد موسم أقيم بنظام المجموعتين وأسفر عن تأهل أبرز الأندية للمنافسة على اللقب. وبرزت فرق مثل الفيوم والبنك الأهلي والمنيا ودمنهور وبني سويف بطموحات واضحة لقلب الموازين، إلا أن الحسن حافظ على ثبات مستواه في اللحظات الحاسمة.

واعتمد نظام البطولة على منح الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة، ما جعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر، خاصة في ظل تقارب المستويات وتقارب النقاط حتى الجولات الأخيرة.

تتويج الحسن جاء في موسم عكس تطورًا ملحوظًا على المستوى الفني والتنظيمي، في ظل خطة تطوير شاملة يقودها الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين، بهدف توسيع قاعدة المشاركة ورفع مستوى المنافسة بين الأندية.

كما شهد الموسم دفعة إضافية للعبة مع استمرار العمل على دعم مسابقات جديدة، من بينها دوري السيدات بنظام 3x3، بما يعكس رؤية واضحة لنشر اللعبة في مختلف المحافظات وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.