الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مفاجأة بشأن موقف الزمالك من المشاركة في البطولات الأفريقية في الموسم المقبل.

وقال العمايرة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: الزمالك حصل علي رخصه المشاركة في البطولة الأفريقية حتي نهايه الكونفيدرالية.

وأضاف: إذا لم ينجح الزمالك في تسديد الغرامات .. سيتم مشاركة الفريق التالي للزمالك في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وتابع: الزمالك مطالب بحل أزمة إيقاف القيد وتسديد الغرامات الموقعة عليه من اجل المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.