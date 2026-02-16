قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مفاجأة بشأن موقف الزمالك من المشاركة في البطولات الأفريقية في الموسم المقبل.

وقال العمايرة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام:  الزمالك حصل علي رخصه المشاركة في البطولة الأفريقية حتي نهايه الكونفيدرالية.

وأضاف: إذا لم ينجح الزمالك في تسديد الغرامات .. سيتم مشاركة الفريق التالي للزمالك في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وتابع: الزمالك مطالب بحل أزمة إيقاف القيد وتسديد الغرامات الموقعة عليه من اجل المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

عامر العمايرة عامر العمايرة خبير اللوائح الزمالك الكونفيدرالية

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
سيارات فيسبوك
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
