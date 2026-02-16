منع الآلاف من الوصول إلى الخدمة .. عطل عالمى يضرب منصة X

ضرب عطل تقني واسع النطاق منصة «X» المعروفة سابقًا باسم تويتر، تسبب في صعوبة آلاف المستخدمين من إمكانية تصفح الخط الزمني أو نشر التحديثات، ووفقا لما نره موقع «Downdetector» سجلت العديد من الشكاوى وذلك خلال فترة قصيرة، لتزداد الشكاوي لتسجيل أكثر من 11 ألف بلاغ عن مشكلات في الخدمة وذلك في تمام الساعة 3:37 مساءً في العديد من المناطق حول العالم خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الأجزاء من أوروبا

وأبلغ المستخدمين عن ظهور خط زمني فارغًا، أورسالة «Something went wrong» اثناء محاولة القيام بفتح التطبيق أو تحديث الصفحة، وذلك سواء عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

عطل يضرب منصة «X»

بلاغات خاصة

في السياق نفسه وفقا للتقرير الذي نشره الموقع البلاغات الخاصة بخدمة «Grok» وأعطال منصة «X» قد بدأت في الارتفاع بالفعل في نفس التوقيت تقريبًا، مما قد يرجح لوجود خلل على مستوى البنية التحتية للمنصة وليس مشكلة محلية أو محدودة.



ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن من قبل منصةX حول سبب العطل، فإن المستخدمين قد رصدوا لعدة مشكلات متكررة، يعد من بينها توقف تحديث الخط الزمني أو ظهوره فارغًا بالكامل، وذلك بجانب عدم قدرة المستخدمين على القيام بتسجيل الدخول لبعض الحسابات مع ظهور العديد من الرسائل مثل انتهت مهلة الاتصال، وذلك إلى جانب تعطل الخدمة على التطبيق والمتصفح وذلك بنفس الدرجة تقريبًا.



وأثار العطل العديد من التساؤولات إذيأتي ضمن سلسلة من التحديات التقنية التي واجهتها منصة إيلون ماسك وذلك منذ بداية 2026،