«سياحة النواب» تفتح ملف تطوير الطيران المدني: خطة لرفع كفاءة المطارات

شهدت لجنة السياحة والطيران المدني بـ مجلس النواب ، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استراتيجية تنفيذ خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، فيما يتعلق بقطاع الطيران المدني.

وتناول الاجتماع آليات تحسين أداء المنظومة، ورفع كفاءة المطارات المصرية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات تليق بمكانة مصر، خاصة في ظل ارتباط قطاع الطيران بالحركة السياحية باعتباره الواجهة الأولى للزائرين.

تذليل العقبات أمام المسافرين

واستعرض أعضاء اللجنة عددًا من التحديات التي يواجهها المواطنون في بعض المطارات، وسبل تذليل العقبات أمام المسافرين، مؤكدين أهمية تطوير مستوى الخدمات وتحسين تجربة السفر.

وأكدت سحر طلعت مصطفى أن اللجنة ستستمع إلى رؤية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال اجتماعها المقبل، للوقوف على خطة الوزارة للفترة القادمة، وآليات معالجة المشكلات القائمة، مشددة على أن هناك طفرة كبيرة في البنية التحتية لقطاع الطيران تؤهل مصر لتعزيز موقعها في هذا المجال.

كما أشارت إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين عبر الناقل الوطني مصر للطيران، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، شدد النائب عمرو درويش، وكيل اللجنة، على أهمية وجود رؤية حكومية واضحة لتجاوز السلبيات والحد من البيروقراطية في إدارة مرفق الطيران المدني، مع تعظيم الاستفادة من الكفاءات البشرية المتاحة.

بدوره، أكد النائب أحمد الأشموني، أمين سر اللجنة، أن الدولة تمضي وفق رؤية شاملة لتطوير القطاع، باعتباره أحد أهم أدوات دعم السياحة واستقبال الوفود، مشيرًا إلى ضرورة إزالة أية معوقات تحول دون قيامه بدوره على النحو الأمثل، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة في هذا الملف.