رئيسة سياحة النواب تكشف تفاصيل أزمة تأخر الرحلات بمطار القاهرة

علّقت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على تأخر إقلاع عدد من طائرات الركاب بمطار القاهرة الدولي، مؤكدة متابعة اللجنة للأحداث منذ بدايتها لضمان سلامة الركاب وكفاءة التشغيل.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، خلال منشور علي صفحتها فيس بوك، أن الأزمة نتجت عن تسرب في الخط الفرعي المغذي لمباني الركاب 2 و3، وأن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها فورًا لتفادي أي مخاطر على الركاب والعاملين بالمطار، مع متابعة مستمرة لكل التطورات أولًا بأول.

معدلات الأداء وضمان أعلى معايير السلامة

وأكدت أن متابعة الأداء والتحديثات في جميع المطارات المصرية ستكون على رأس أولويات اللجنة، بهدف الوصول إلى أفضل معدلات الأداء وضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة داخل المطارات.