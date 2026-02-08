رانيا فريد شوقي توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها عبير في عيد ميلادها

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة مؤثرة إلى شقيقتها عبير بمناسبة عيد ميلادها، عبّرت خلالها عن حبها وامتنانها الكبير لوجودها في حياتها.

ونشرت رانيا الرسالة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا أختي عبير هانم، بابا كان بيقولك كده العمر شوية سنين بتعدي، لكن قيمة حياتي بجد بتتحسب بوجود ناس زيك بيخففوا عني شيلة الدنيا».

وأضافت: «يا عبير، انتي مش مجرد أخت، أنتي نور عيني. في عيد ميلادك مش بس باتمنى لك السعادة، أنا باشكرك بجد إنك كنتِ دايمًا 'الحاجة الحقيقية' والثابتة وسط كل اللخبطة اللي حوالينا. كل سنة وانتي بقلبك الأبيض ومنورة حياتي».