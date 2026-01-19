خيبة أمل.. رانيا فريد شوقي تعلق على الوضع الرياضي بمصر

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على الوضع الرياضي في مصر، مؤكدة أهمية كرة القدم لدى المصريين على مر العصور.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "يعني إيه كورة قدم بالنسبة للمصريين؟ دي حالة من العشق من الطفولة وتعلّق حقيقي مش بيطلب كتير غير لحظة يقول فيها لسه بنفرح وانتصار المنتخب أو الفريق اللي بيشجّعه بيبقى انتصار له هو شخصيًا مش مجرد لعبة دي مساحة بيفرّغ فيها وجع يومه ويسترجع فرحة كانت بعيدة".

وتابعت: "إحساس عايش في الوجدان مش على الهامش، موروث شعبي عايش جوانا من جيل لجيل

صحبة ولمّة وضحكة ومزاج

والأخطر من ده كله إن المنتخب كان دايمًا بيساهم في الإحساس بالانتماء والحاجة اللي بتجمعنا بعيد عن الانقسامات وبعيد عن أي استقطاب إزاي إحساس بالقيمة دي ممكن يُهمَل بدل ما يتبني عليه؟".

وأضافت: "اللي بنعيشه مش إحباط لحظة دي خيبة أمل متراكمة نتيجة منظومة بتصارع نفسها ومتهالكة من جوّه الوجع الحقيقي إن في أطفال موهوبة بتلعب في الشارع وعمرها ما توصل مش علشان مش شاطرة لكن علشان محدش شايفها

ومصر اللي دايمًا كانت ولّادة، لسه مليانة ولاد بتعرف تلعب في كل شارع ونجع وحارة بس الطريق قدّامهم بقى أصعب المنطق اتقلب بقينا ندور على الفلوس قبل ما نصدق الموهبة والأصعب إن في برامج كروية بدل ما تهدّي الناس بتستفزها أكتر مفيش صوت عقل ولا هدف واضح ولا حلول بيقوموا المشجعين على بعض وكأن المشكلة في الجمهور مش في اللي بيدير".

واختتمت: "السوشيال ميديا بقت نفس الحكاية غضب فوق غضب من غير وعي ولا اتجاه أي حد بيطلع يقول أي كلام حتى لو الكلام ده

يكسّر صورة بلد أو يزوّد الاحتقان بين الناس الكورة عند الجماهير شغف وإحساس وانتماء وعند المنظومة ولا قيمة ولا استثمار ولا صناعة الوجع الحقيقي إن الإحساس ده مش محسوب في الحسابات".