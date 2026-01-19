قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خيبة أمل.. رانيا فريد شوقي تعلق على الوضع الرياضي بمصر

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
سارة عبد الله

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على الوضع الرياضي في مصر، مؤكدة أهمية كرة القدم لدى المصريين على مر العصور.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "يعني إيه كورة قدم بالنسبة للمصريين؟ دي حالة من العشق من الطفولة وتعلّق حقيقي مش بيطلب كتير غير لحظة يقول فيها لسه بنفرح وانتصار المنتخب أو الفريق اللي بيشجّعه بيبقى انتصار له هو شخصيًا مش مجرد لعبة دي مساحة بيفرّغ فيها وجع يومه ويسترجع فرحة كانت بعيدة".

وتابعت: "إحساس عايش في الوجدان مش على الهامش، موروث شعبي عايش جوانا من جيل لجيل
صحبة ولمّة وضحكة ومزاج
والأخطر من ده كله إن المنتخب كان دايمًا بيساهم في الإحساس بالانتماء والحاجة اللي بتجمعنا بعيد عن الانقسامات وبعيد عن أي استقطاب إزاي إحساس بالقيمة دي ممكن يُهمَل بدل ما يتبني عليه؟".

وأضافت: "اللي بنعيشه مش إحباط لحظة دي خيبة أمل متراكمة نتيجة منظومة بتصارع نفسها ومتهالكة من جوّه الوجع الحقيقي إن في أطفال موهوبة بتلعب في الشارع وعمرها ما توصل مش علشان مش شاطرة لكن علشان محدش شايفها
ومصر اللي دايمًا كانت ولّادة، لسه مليانة ولاد بتعرف تلعب في كل شارع ونجع وحارة بس الطريق قدّامهم بقى أصعب المنطق اتقلب بقينا ندور على الفلوس قبل ما نصدق الموهبة والأصعب إن في برامج كروية بدل ما تهدّي الناس بتستفزها أكتر مفيش صوت عقل ولا هدف واضح ولا حلول بيقوموا المشجعين على بعض وكأن المشكلة في الجمهور مش في اللي بيدير".

واختتمت: "السوشيال ميديا بقت نفس الحكاية غضب فوق غضب من غير وعي ولا اتجاه أي حد بيطلع يقول أي كلام حتى لو الكلام ده
يكسّر صورة بلد أو يزوّد الاحتقان بين الناس الكورة عند الجماهير شغف وإحساس وانتماء وعند المنظومة ولا قيمة ولا استثمار ولا صناعة الوجع الحقيقي إن الإحساس ده مش محسوب في الحسابات".

رانيا فريد شوقي كرة القدم منظومة الرياضة رانيا شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

نسرين طافش

بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

القلقاس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس

نيللي كريم

ناقد موضة يحرج نيللي كريم بسبب إطلالتها في حفل Joy Awards.. شاهد

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد