تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

شهد بحر الصين الشرقي نشاطًا غير مألوف بعد رصد مئات، بل آلاف، من سفن الصيد الصينية وهي تتحرك في تشكيلات هندسية منظمة، في مشهد أثار تساؤلات واسعة لدى خبراء ومراقبين للشؤون العسكرية والبحرية.

وقد بدت هذه السفن وكأنها تتحرك وفق نمط دقيق ومخطط، ما دفع بعض المختصين إلى البحث عن دلالات هذا السلوك غير المعتاد في واحدة من أكثر المناطق حساسية في آسيا.

لغز سفن الصيد الصينية

وبحسب تقارير نقلتها وكالة “فرانس برس”، فقد شوهدت أعداد كبيرة من سفن الصيد وهي تنتشر على مساحة واسعة من البحر، لكنها لم تكن تتحرك بشكل عشوائي كما هو معتاد في أنشطة الصيد التقليدية، بل ظهرت مصطفة في خطوط أو تشكيلات متناسقة تشبه الأنماط الهندسية.

هذا التنظيم الدقيق دفع خبراء إلى التساؤل عما إذا كان الأمر مجرد نشاط اقتصادي عادي أم أنه يحمل أبعادًا أخرى تتعلق بالاستراتيجية البحرية أو العسكرية للصين.

ويرى بعض المتخصصين في شؤون الأمن البحري أن هذه الظاهرة قد تكون مرتبطة بما يُعرف بـ“الميليشيا البحرية”، وهي مجموعات من سفن الصيد المدنية التي يمكن أن تُستخدم لدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في البحار المتنازع عليها.

وغالبًا ما تلجأ بعض الدول إلى هذه الوسائل غير التقليدية لتعزيز وجودها البحري دون اللجوء إلى نشر قوات عسكرية بشكل مباشر، ما يمنحها هامشًا أوسع للمناورة السياسية والدبلوماسية.

كما يشير محللون إلى أن انتشار هذا العدد الكبير من السفن في منطقة واحدة وبتنسيق واضح قد يكون جزءًا من عمليات مراقبة أو تدريب أو حتى استعراض للقوة البحرية غير النظامية، خاصة في ظل التوترات المستمرة في منطقة بحر الصين الشرقي، التي تشهد خلافات إقليمية حول السيادة البحرية وحقوق الصيد وموارد الطاقة.

وفي المقابل، يرى آخرون أن هذه التحركات قد تكون مرتبطة بظروف موسمية للصيد أو بتجمعات كبيرة للأسماك، الأمر الذي يدفع الصيادين إلى التوجه بكثافة إلى مناطق محددة، إلا أن طريقة انتشار السفن وتشكيلاتها المتناسقة لا تزال تثير الشكوك، خصوصًا لدى الخبراء الذين يدرسون الأنشطة البحرية الصينية في السنوات الأخيرة.

دوريات مشتركة في بحر الصين

في سياق منفصل، انتقد متحدث عسكري صيني، الفلبين لما وصفه بتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، على خلفية استعانتها بدول من خارج المنطقة لتنظيم "دوريات مشتركة".

وقال تشاي شي تشن، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، إن بحرية القيادة أجرت دورية روتينية في بحر الصين الجنوبي خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري.

وأضاف أن قوات القيادة ستعمل بحزم على حماية سيادة أراضي الصين وحقوقها ومصالحها البحرية، مؤكدا التمسك بالحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.