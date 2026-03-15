البيت الأبيض يعلن تدمير أكثر من 65 سفينة للقوات البحرية الإيرانية

أعلن البيت الأبيض تدمير أكثر من 65 سفينة للقوات البحرية الإيرانية منذ بدء العملية العسكرية وحرب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

زعم البيت الأبيض بأنه"انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الانتقامية، التي قامت بها طهران بنسبة 90%، وانخفضت قدرتها على استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات بنسبة 95%".

أضاف"لقد ضربنا 6000 هدف في جميع أنحاء البلاد".

من جانب حزب الله، فجرى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى - الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

كما استهدف "حزب الله" اللبناني بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم.