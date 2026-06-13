مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسواق العالمية، بعدما تعرض المعدن النفيس لضغوط قوية نتيجة تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، إلى جانب ترقب الأسواق لمجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وجاء الانخفاض في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى تقليص مراكزهم في الذهب، الذي يُنظر إليه عادة باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

مع تراجع المخاوف الجيوسياسية نسبيًا وظهور مؤشرات على إمكانية تهدئة بعض الملفات الدولية، انخفض الطلب على الأصول الدفاعية، ما انعكس سلبًا على أسعار المعدن الأصفر.

كما ساهمت قوة الدولار في زيادة الضغوط على الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يقلص الطلب العالمي عليه. ويرى محللون أن تحركات الدولار لا تزال من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الذهب خلال المرحلة الحالية.

وتتابع الأسواق عن كثب تطورات أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل التشديد النقدي، فاستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا، مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى التي تستفيد من بيئة الفائدة المرتفعة.

ورغم التراجع الأخير، يرى بعض الخبراء أن الذهب لا يزال يحتفظ بعوامل دعم على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات الكبرى.

كما أن أي تباطؤ اقتصادي أو عودة المخاوف الجيوسياسية قد يعيد الزخم إلى المعدن النفيس من جديد.

ما توقعات أسعار الذهب؟

في المقابل، تشير مناقشات المستثمرين والمتابعين للأسواق إلى أن الذهب يمر حاليًا بمرحلة تصحيح طبيعية بعد موجات صعود قوية سابقة، وسط انقسام الآراء بشأن اتجاهه المقبل بين من يتوقع استمرار الضغوط الحالية ومن يراهن على عودة الارتفاع بمجرد تغير الظروف الاقتصادية أو النقدية.

ويبقى أداء الذهب خلال الأسابيع المقبلة مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، وقرارات البنوك المركزية، ومستوى التوترات الجيوسياسية العالمية، وهي عوامل ستحدد ما إذا كان المعدن النفيس سيواصل التراجع أم سيستعيد بريقه مجددًا في الأسواق العالمية.

وتتباين توقعات المحللين بشأن الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026، لكن معظم التقديرات تشير إلى أن المعدن النفيس سيظل تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية: أسعار الفائدة الأمريكية، وقوة الدولار، والتوترات الجيوسياسية.

على المدى القريب، يتوقع عدد من الخبراء استمرار حالة التذبذب بعد موجة التصحيح الأخيرة التي دفعت الذهب للهبوط من قممه التاريخية المسجلة مطلع العام.

وتشير التحليلات الفنية إلى أن المعدن يتحرك حاليًا في نطاق حساس، مع احتمالات بقاء الأسعار بين 4000 و4500 دولار للأوقية إذا استمرت الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات الفائدة المرتفعة.

في المقابل، لا تزال المؤسسات المالية الكبرى تحتفظ بنظرة إيجابية على المدى المتوسط والطويل، فبعض التوقعات الصادرة عن بنوك استثمار عالمية تشير إلى إمكانية عودة الذهب نحو مستوى 5000 دولار للأوقية قبل نهاية 2026، بينما تذهب تقديرات أكثر تفاؤلًا إلى نطاق يتراوح بين 5400 و6300 دولار إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وازدادت المخاوف الاقتصادية العالمية.