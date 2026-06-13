عيار 21 عند 6240 جنيهًا.. هبوط طفيف يعيد رسم خريطة أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات مساء السبت ، حيث فقد الجرام نحو 10 جنيهات مقارنة بمستوياته السابقة، وسط ترقب من المتعاملين لتحركات المعدن الأصفر عالميًا واتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.



وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6240 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر عيار 24، الأعلى نقاءً وقيمة، نحو 7131 جنيهًا للشراء و7062 جنيهًا للبيع. كما سجل عيار 22 نحو 6537 جنيهًا للشراء و6474 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6240 جنيهًا للشراء و6180 جنيهًا للبيع، بينما سجل عيار 18 نحو 5348 جنيهًا للشراء و5297 جنيهًا للبيع، مواصلًا تحركاته بالتوازي مع التغيرات التي تشهدها أسعار الذهب محليًا وعالميًا.



وعلى مستوى المشغولات الاستثمارية، سجل الجنيه الذهب نحو 49.92 ألف جنيه للشراء و49.44 ألف جنيه للبيع، فيما بلغت أوقية الذهب عالميًا 4229 دولارًا للشراء و4228 دولارًا للبيع، في مؤشر يعكس استمرار حالة الترقب في أسواق المعدن النفيس.