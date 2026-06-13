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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا في مواجهة الجنيه؛ وذلك بالتوازي مع بدء تعاملات اليوم السبت 13-6-2026؛ بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

الدولار اليوم

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية  الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية؛ استقرت تداولات الدولار داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي 51.91 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار 51.83 جنيه للشراء و 51.93 جنيه للبيع في بنكي "الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية"

وصل سعر ثاني أقل دولار 51.9 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع في بنوك "سايب، قناة السويس".

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنوك اليوم الدولار مقابل الجنيه

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