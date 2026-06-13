تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا في مواجهة الجنيه؛ وذلك بالتوازي مع بدء تعاملات اليوم السبت 13-6-2026؛ بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للجهاز المصرفي.

الدولار اليوم

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية؛ استقرت تداولات الدولار داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي 51.91 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 51.83 جنيه للشراء و 51.93 جنيه للبيع في بنكي "الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية"

وصل سعر ثاني أقل دولار 51.9 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع في بنوك "سايب، قناة السويس".