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رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه
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الإشراف العام
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رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنك المركزي عند 51.76 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، وسط حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف المصرية، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في الوقت الذي تواصل فيه البنوك العاملة بالسوق المحلية توفير العملة الأمريكية بسهولة، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أي وقت.

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاء سعر الدولار اليوم في معظم البنوك متقاربًا، حيث سجلت أغلب البنوك السعر نفسه تقريبًا، وذلك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري: 51.76 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار بدعم من الاحتياطي النقدي القياسي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 125 مليون دولار، ليصعد في نهاية مايو الماضي إلى 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له، هذا الرقم القياسي الجديد يعزز استقرار سعر الدولار ويؤكد قوة الاقتصاد .

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ3 مليارات دولار.

سعر الدولار اليوم الاثنين

مكونات الاحتياطي النقدي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة، أبرزها:

  • تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
  • الصادرات المصرية.
  • عوائد قناة السويس.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
  • إيرادات السياحة.

أهمية الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري واستقرار سعر الدولار

الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر على الأقل في حالات الضرورة القصوى.

ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات، مما يخلق ثقة أكبر في العملة المحلية.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 34.9 مليار دولار

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026. 

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2024-2025.

وتُعد هذه التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار سعر الدولار وتزيد من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق، مما ينعكس إيجابًا على قيمة الجنيه.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار استقراره النسبي خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب:

  • استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
  • ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
  • استمرار تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات مرتفعة.
  • نجاح البنك المركزي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
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