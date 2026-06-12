ثابت عند 51.8 جنيها.. آخر تداول لأقل سعر دولار اليوم

أظهر أقل سعر دولار أمام الجنيه، استقرارا من دون تغيير وذلك في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 12-6-2026، داخل السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم، العمل في البنوك المصرية حتي مساء غدا السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

جاء آخر تحديث في آخر تداولات النقد الأجنبي، وذلك لـ أقل سعر دولار 51.83 جنيها للشراء و 51.93 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا مع آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي وحتي مستهل تداولات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 51.91 جنيها للشراءو 52.05 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.283 جنيها للشراء و 51.93 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيها للشراء و 52 جنيها للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيها ببشراء و 52.03 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، نكست، HSBC،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،العربي الإفريقي الدولي، ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر

سجل اعلي سعر دولار 52.16 جنيها للشراء و 52.26 جنيها للبيعع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51,95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في بنوك " سايب، قناة السويس، الكويت الوطني".

إجازة السنة الهجرية

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من الخميس المقبل، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هــ .

قال بيان مقتضب صادر عن البنك المركزي المصري، إنه من المقرر عودة العمل في كافة البنوك وفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية اعتبارا من الأحد 21 يونيو 2026.

بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر بتعطيل العمل في البنوك، سيحصل كافة العاملين بالجهاز المصرفي على مستوى الجمهورية بمختلف الإدارات والمواقع المصرفية؛ علي 3 أيام إجازة .

تتضمن الـ3 أيام الإجازة يومي الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت أسبوعيا.

ويتم العودة للعمل مرة أخري في المواعيد الرسمية اعتبارا من يوم الأحد التالي له.