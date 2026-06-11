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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 11/6/2026 أمام الجنيه في ختام التعاملات بالبنك المركزي عند 51.76 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، وسط حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف ، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في الوقت الذي تواصل فيه البنوك توفير العملة الأمريكية بسهولة، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أي وقت.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاء سعر الدولار اليوم في معظم البنوك متقاربًا، حيث سجلت أغلب البنوك السعر نفسه تقريبًا، وذلك على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: 51.93 جنيه للشراء، 52 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري: 51.76 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار

استقرار سعر الدولار بدعم من الاحتياطي النقدي القياسي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 125 مليون دولار، ليصعد في نهاية مايو الماضي إلى 53.13 مليار دولار مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل السابق له، هذا الرقم القياسي الجديد يعزز استقرار سعر الدولار ويؤكد قوة الاقتصاد المصري.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار. 

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع على مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ3 مليارات دولار.

الاحتياطي النقدي الأعلى في تاريخ مصر

يُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عامًا اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والتي كان خلالها الاحتياطي النقدي في أزهى قوة له إذ كسر حينها ما يقارب من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35.2% حاليًا.

مكونات الاحتياطي النقدي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة، أبرزها:

تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

الصادرات المصرية.

عوائد قناة السويس.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

إيرادات السياحة.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

أهمية الاحتياطي النقدي للاقتصاد المصري واستقرار سعر الدولار

الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري، ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 أشهر على الأقل في حالات الضرورة القصوى. 

ويرتبط هذا الرقم القياسي بشكل مباشر باستقرار سعر الدولار، فكلما زاد الاحتياطي النقدي، زادت قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم الجنيه في أوقات الأزمات.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 34.9 مليار دولار

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026. 

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2024-2025.

وتُعد هذه التحويلات أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار سعر الدولار وتزيد من قدرة البنك المركزي على التدخل في السوق، مما ينعكس إيجابًا على قيمة الجنيه.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع

من المهم عند متابعة سعر الدولار الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع. فسعر الشراء هو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار من العملاء، بينما سعر البيع هو السعر الذي تبيع به الدولار للعملاء. 

ويتراوح هذا الفارق حاليًا بين 7 و14 قرشًا حسب البنك، وهو فارق طبيعي في الأسواق المستقرة.

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل سعر الدولار استقراره النسبي خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب:

  • استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
  • ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
  • استمرار تحويلات المصريين بالخارج بمعدلات مرتفعة.
  • نجاح البنك المركزي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
  • القضاء عمليًا على السوق الموازية للعملة.

 

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