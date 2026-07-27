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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تباينت أسعار الدولار اليوم في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وانخفضت في أغلب البنوك العاملة في مصر.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس ليصل إلى:

سعر شراء: 51.38 جنيه.

سعر بيع: 51.48 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي  لنحو:

سعر شراء: 51.31 جنيه.

سعر بيع: 51.41 جنيه.

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:

سعر شراء: 51.28 جنيه.

سعر بيع: 51.38 جنيه.

وتساوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك التعمير والإسكان، المصرف العربي، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي، الأهلي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، نكست، مصر، ميد بنك ليسجل نحو:

سعر شراء: 51.27 جنيه.

سعر بيع: 51.37 جنيه.

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك التجاري الدولي CIB، والمصرف العربي لنحو:

سعر شراء: 51.26 جنيه.

سعر بيع: 51.36 جنيه.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك كريدي أجريكول،  العقاري المصري العربي، HSBC، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي لنحو:

سعر شراء: 51.25 جنيه.

سعر بيع: 51.35 جنيه. 

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك البركة وأبوظبي الأول ليسجل:

سعر شراء: 51.22 جنيه.

سعر بيع: 51.32 جنيه. 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري لنحو:

سعر شراء: 51.21 جنيه.

سعر بيع: 51.31 جنيه.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي والإسكندرية  ليسجل:

سعر شراء: 51.17 جنيه.

سعر بيع: 51.27 جنيه.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.


 وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم الإثنين:

سعر شراء: 51.24 جنيه.

سعر بيع: 51.38 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

51.31 جنيه

سعر الدولار الجنيه المصري بنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم الدولار

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