قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر أيام الانخفاض المؤقت.. موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من الثلاثاء وذروتها الخميس
مقـ.تل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال مهرجان في سياتل
التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم
مفتي الجمهورية: منح الجيران كلمة سر الواي فاي بأجر شهري ممنوع شرعا
أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن
دبلوماسي أوكراني سابق: ضرب المنشآت النفطية الروسية ضغط اقتصادي على موسكو
لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
بعد سرقة حنفيات مسجد في سوهاج.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
قتـ.يلان وعشرات المصابين في هجمات جوية أوكرانية على روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أوكراني سابق: ضرب المنشآت النفطية الروسية ضغط اقتصادي على موسكو

فلاديمير شوماكوف
فلاديمير شوماكوف
شيماء جمال

قال فلاديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يشهد تصعيدًا مستمرًا، موضحًا أن أوكرانيا شرعت في استهداف منشآت مرتبطة بالنفط الروسي، وذلك بعد سنوات من الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية الأوكرانية.

وأضاف فلاديمير شوماكوف، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، عبر زوم، أن هذه الهجمات تهدف إلى استنزاف روسيا اقتصاديًا، ودفعها إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، منوها بأن استخدام أوكرانيا للمسيرات لاستهداف منشآت داخل العمق الروسي “أصبح أكثر تأثيرًا”.

وأشار الدبلوماسي الأوكراني السابق إلى أن ضرب منشآت ذات قيمة اقتصادية كبيرة باستخدام وسائل أقل تكلفة يمثل ضغطًا على الاقتصاد الروسي.

وأوضح فلاديمير شوماكوف، أن هذه الضربات تستهدف مستودعات ومنشآت مرتبطة بالبنية التحتية النفطية، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار، مشيرا إلى أن روسيا لم تحقق أهدافها الأساسية في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه ما زالت تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية تسمح باستمرار القتال.

روسيا أوكرانيا شوماكوف الهجمات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

نتيجة الثانويه الازهريه

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من ظاهرة خطيرة

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد الصرف وشروط الحصول عليها

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

ترشيحاتنا

أرشيفية

بن سلمان يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ويبحث معه تعزيز التعاون

اختتام منافسات "طواف فرنسا 2026" بفوز الدراج السلوفيني بوغاتشار للمرة الخامسة في تاريخه

اختتام منافسات "طواف فرنسا 2026" بفوز الدراج السلوفيني بوغاتشار للمرة الخامسة في تاريخه

تقرير أممي: آمال سوريا في التعافي معلقة على إعادة بناء الثقة وتحسين سبل العيش

تقرير أممي: آمال سوريا في التعافي معلقة على إعادة بناء الثقة وتحسين سبل العيش

بالصور

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد