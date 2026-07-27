دبلوماسي أوكراني سابق: ضرب المنشآت النفطية الروسية ضغط اقتصادي على موسكو

قال فلاديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يشهد تصعيدًا مستمرًا، موضحًا أن أوكرانيا شرعت في استهداف منشآت مرتبطة بالنفط الروسي، وذلك بعد سنوات من الهجمات الروسية التي استهدفت البنية التحتية الأوكرانية.

وأضاف فلاديمير شوماكوف، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، عبر زوم، أن هذه الهجمات تهدف إلى استنزاف روسيا اقتصاديًا، ودفعها إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، منوها بأن استخدام أوكرانيا للمسيرات لاستهداف منشآت داخل العمق الروسي “أصبح أكثر تأثيرًا”.

وأشار الدبلوماسي الأوكراني السابق إلى أن ضرب منشآت ذات قيمة اقتصادية كبيرة باستخدام وسائل أقل تكلفة يمثل ضغطًا على الاقتصاد الروسي.

وأوضح فلاديمير شوماكوف، أن هذه الضربات تستهدف مستودعات ومنشآت مرتبطة بالبنية التحتية النفطية، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار، مشيرا إلى أن روسيا لم تحقق أهدافها الأساسية في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه ما زالت تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية تسمح باستمرار القتال.